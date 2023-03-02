"Совсем башни посрывало от ужаса": бойцы ВСУ устроили перестрелку с гранатометами между своими собственными подразделениями в Артемовске
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Дислоцированные в Артёмовске в ДНР бойцы ВСУ устроили странную перестрелку между своими собственными подразделениями.
Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На западной окраине Артёмовска — в районе детской больницы — зафиксирован непродолжительный бой с применением стрелкового оружия и гранатомётов", — написал он в Telegram - канале.
Ранее военкоры сообщили, что несколько тысяч солдат Украины брошены в Артемовске Киевом буквально "на убой", а западные СМИ отметили, что сражения тут идут такие интенсивные, что все чаще солдаты буквально кричат от ужаса.
Не исключено, что перестрелка стала частью мятежа - многие солдаты ВСУ отказываются выполнять приказы командования и стоять в Артемовске до последнего. Порой именно так давят вооруженные мятежи.
Также эксперты не исключают, что под действием психоторпных веществ и боевых наркотиков укровоины попросту перепутали направления стрельбы.