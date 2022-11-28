Советник Зеленского Алексей Арестович назвал Крым "ловушкой для ВС РФ"

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская армия готовится начать большую операцию в Крыму, пишет "МК". Он написал в своем Telegram-канале, что это "всего лишь вопрос времени".

Также Арестович уверенно заявил, что Крым станет "ловушкой" для российской армии, если к полуострову подойдут ВСУ.

Напомним, власти Крыма неоднократно заявляли, что полуостров надежно защищен российской армией и что все попытки украинской армии обречены на провал.

При этом The Economist накануне опубликовал статью о том, что Владимира Зеленского "затравили" постоянными заявлениями о "возвращении Крыма". Источники подчеркивают, что это очень дорогостоящее военное мероприятие, которое может привести к разногласиям между Украиной и Западом.