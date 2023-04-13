Совфед одобрил закон о едином реестре воинского учета в России

Совет Федерации 12 апреля одобрил закон о едином российском реестре всех военнообязанных граждан и об электронных повестках в военкомат, сообщает верхняя палата российского парламента в своем телеграм-канале.

Сутками ранее закон был принят депутатами Госдумы.

Теперь подписать документ должен президент России Владимир Путин.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства "в курсе содержания документа".

Цель закона, отметил Песков, прекратить "бардак" в военкоматах страны.

В Минцифре РФ отметили, что реализовать проект получится самое раннее - к осеннему призыву.

Напомним, о чем новый закон. Повестки в военкомат граждане будут получать как в письменной привычной форме, так и в электронном виде.

Если за 20 дней мужчина не явился в военкомат, в отношении него вводят запрет на регистрацию ТС, управление автомашиной, он не сможет зарегистрироваться как самозанятый или индивидуальный предприниматель, выехать за границу.

Не сможет уклонист регистрировать имущество, получать кредиты и займы. После явки в военкомат запреты снимут.

