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Сотрудники ГАИ с 16 мая будут штрафовать всех без разбора на 1500 рублей: россияне об этой «фишке» почему-то забывают

кто отвечает за непристёгнутого пассажира в авт...

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По правилам дорожного движения России, водитель обязан следить за тем, чтобы ремнями безопасности были пристёгнуты все пассажиры — как на переднем, так и на заднем сиденье.

Нарушение этого правила может обернуться административным штрафом.

Ответственность водителя

Согласно пункту 2.1.2 ПДД РФ и статье 12.6 КоАП РФ:

  • если хотя бы один пассажир не пристёгнут, штраф 1500 рублей получает водитель;
  • количество непристёгнутых человек значения не имеет — штраф один, но ответственность остаётся на том, кто за рулём.

На практике инспекторы ГИБДД регулярно проверяют ремни у всех пассажиров, особенно при остановках в черте города или на трассах.

Может ли быть наказан пассажир?

Да. В соответствии со статьёй 12.29 КоАП РФ, пассажиру грозит:

  • предупреждение или
  • штраф до 500 рублей.

Однако в большинстве случаев, особенно если человек признаёт вину, инспекторы ограничиваются устным замечанием. Тем не менее, наказание может быть применено по усмотрению сотрудника ГИБДД.

Почему это действительно важно

Нарушение правил использования ремней безопасности — не просто формальность, а реальный риск:

  • непристёгнутый пассажир в момент аварии может нанести травмы и себе, и другим;
  • тело, летящее с заднего сиденья, может ударить водителя и привести к потере управления;
  • риск смертельного исхода без ремня возрастает в несколько раз;
  • ремень снижает вероятность тяжёлых травм на 50–70%, особенно при лобовых столкновениях.

Простая привычка, которая может спасти жизнь

Важно: даже если пассажир сознательно отказывается пристёгиваться, штраф всё равно получит водитель. Поэтому перед началом движения стоит уделить несколько секунд на проверку всех ремней — это не только сэкономит деньги, но и может стать вопросом жизни и смерти.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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