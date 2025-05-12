Сотрудники ГАИ с 14 мая будут штрафовать всех без разбора на 1500 рублей: россияне об этой «фишке» почему-то забывают

Многие водители ошибочно считают, что если пассажир не пристёгнут, то он и отвечает за нарушение.

Однако по российским ПДД ответственность в первую очередь ложится на водителя.

Что гласит закон?

Согласно п. 2.1.2 ПДД РФ, водитель обязан обеспечить использование ремней безопасности всеми пассажирами.

Штраф — 1500 рублей (ст. 12.6 КоАП РФ) — вне зависимости от количества нарушителей.

На практике инспекторы ГИБДД проверяют всех, включая задние сиденья.

А что с пассажиром?

Ему грозит предупреждение или штраф до 500 рублей (ст. 12.29 КоАП РФ).

Иногда ограничиваются устным замечанием, особенно если нарушитель признаёт вину.

Почему это важно?

Непристёгнутый пассажир опасен не только для себя, но и для других в салоне.

Использование ремней значительно снижает тяжесть травм в ДТП.

Водитель обязан проверять — все пристёгнуты или нет.

Простая привычка — пристегнуться — может спасти жизнь. А игнорирование правил обойдётся штрафами обеим сторонам, сообщает progorod35.