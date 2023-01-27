Сотрудницы налоговой поспорили из-за гимна РФ и под его звуки устроили драку на рабочем месте

В тюменской налоговой инспекции во время ежедневного прослушивания российского гимна вышла неловкая ситуация - сначала возник спор из-за гимна, а потом случилась драка под его же торжественные звуки. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, гимн России стал не только фоном, но и одной из причин конфликта — первая участница потасовки отказывалась слушать композицию, а ее коллега отметила, что таким сотрудницам не место в государственных органах. Ural Mash сообщает, что в потасовке налоговый инспектор била коллегу рабочим журналом, а та ответила ударом калькулятора.

Громкий звук музыки заглушил шум от конфликта, и коллеги дерущихся не услышали потасовки и не смогли вовремя разнять женщин.

Отмечается, что на место инцидента выезжала полиция, но в правоохранительных органах пока не комментировали этот инцидент.

