Состояние бровей может рассказать о многих заболеваниях, о которых вы даже не догадывались

Какие брови могут сказать, что у человека есть скрытые и опасные заболевания

По состоянию бровей можно понять, какие заболевания есть у человека, считают китайские медики. "ИноСМИ" приводит несколько состояний бровей, которые должны подсказать человеку - пора к врачу как можно быстрее.

Если у женщины брови стали редкими, это указывает на проблемы с женским здоровьем, даже если симптомов еще нет. А если брови редкими стали у мужчин, стоит посетить невролога.

Если одна бровь стала располагаться выше другой, речь может идти о предпосылках к параличу лицевых нервов.

Если брови вдруг начали быстро выпадать, то нужно идти к эндокринологу - часто такое проявление говорит о проблемах со щитовидной железой и других гормональных нарушениях, которые без врача вылечить невозможно.