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«Сомневающиеся ошибались»: ремейк Silent Hill 2 набрал 87 баллов на Metacritic

4 октября стал знаменательным днём для фанатов ...

rutube.ru

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4 октября стал знаменательным днём для фанатов серии Silent Hill, поскольку мир увидел обзоры ремейка Silent Hill 2, разработанного студией Bloober Team. К этому моменту игра уже успела завоевать внимание критиков с рейтингами 87 баллов на Metacritic и 86 на OpenCritic.

Верность и новаторство

По словам критиков из VGC, несмотря на первоначальные сомнения части аудитории, разработчики смогли не только верно воссоздать атмосферу оригинальной игры, но и значительно расширить её контекст. Как подчеркивают эксперты, Bloober Team удалось сохранили дух оригинала, внедрив при этом улучшения, которые делают ремейк ещё более привлекательным и современным.

Атмосфера и нововведения

Критики особо отмечают мастерскую работу разработчиков над атмосферой игры: локации, звуковое сопровождение и саундтреки получили высокую оценку за их качество и способность погружать в уникальный, мрачный мир Silent Hill. IGN выделило переработанные бои с боссами, отметив, что они стали гораздо интереснее.

Недостатки

Несмотря на восторженные отзывы, есть и критика. Некоторые указали, что игра порой вышла чуть затянутой, а навигация по схожим интерьерам зданий может вызывать затруднения. Также было высказано мнение о чрезмерном количестве припасов, что снижает общий уровень сложности.

Общий вердикт

Тем не менее, общий вердикт критиков положителен. Они выставили игре высокие оценки, подтверждающие, что ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team является достойным продолжением серии и отличным поводом для того, чтобы вернуться в легендарный Silent Hill или открыть его для себя впервые.

Даты релиза

Silent Hill 2 будет доступен на PS5 и ПК с 8 октября. Для тех, кто приобрел расширенную версию, игра станет доступна раньше на два дня, то есть уже сегодня. Этот релиз без сомнения вызовет большой интерес не только среди поклонников оригинальной игры, но и среди нового поколения геймеров, пишет dtf.ru.

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