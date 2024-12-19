Президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции заявил Курская область стала настоящим кладбищем техники НАТО, которую ВСУ в рекордном количестве использовали на данном направлении.

В связи с этим Владимир Путин поднял тему выплат за уничтоженную технику НАТО.

Президент уверил, что выплаты бойцам за уничтоженную технику НАТО будут произведены без задержек: «Сомнений быть не должно», — подчеркнул он. Это заявление должно обеспечить моральную поддержку военнослужащих и подтвердить готовность власти выполнять свои обязательства перед ними.