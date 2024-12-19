«Сомнений быть не должно»: президент РФ о выплатах за подбитую технику НАТО
Президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции заявил Курская область стала настоящим кладбищем техники НАТО, которую ВСУ в рекордном количестве использовали на данном направлении.
В связи с этим Владимир Путин поднял тему выплат за уничтоженную технику НАТО.
Президент уверил, что выплаты бойцам за уничтоженную технику НАТО будут произведены без задержек: «Сомнений быть не должно», — подчеркнул он. Это заявление должно обеспечить моральную поддержку военнослужащих и подтвердить готовность власти выполнять свои обязательства перед ними.
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