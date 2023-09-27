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Солнце, Земля и Луна выстроятся в один ряд: астрономы рассказали о двух затмениях в октябре

Солнце, Земля и Луна выстроятся в один ряд: астрономы рассказали о двух затмениях в октябре

Фото: открытые источники

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В октябре 2023 года наша планет, Луна и Солнце встанут в одну астрономическую линию, а потому с разницей в 14 суток будут два затмения - лунное и солнечное, пишет ТАСС, цитируя ученых Московского планетария.

14 октября Луна закроет Солнце и фаза составит 0,95. Видно затмение будет в Северной Америке, Южной Америке, в акватории Тихого океана и Атлантики.

28 октября вечером Луна пройдет через северную часть тени Земли, это смогут видеть жители России. Посмотреть, снять и запостить можно будет с 21:36 до 22:53.

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