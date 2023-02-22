Солидный штраф и лишение прав без вариантов: с 1 марта 2023 года вводится жесткое правило для всех автомобилистов

С 1 марта 2023 года вводится новое жесткое правило для всех автомобилистов

Начиная с 1 марта 2023 года для всех владельцев ТС и водителей вводится жесткое правило, касающееся отсведетельствования на алкогольное опьянение.

Если водитель откажется пройти тестирование при помощи алкотестера или проехать в больницу, то его накажут штрафом и лишат водительских прав. Само медосвидетельствование будут проводить при наличии видеорегистратора, но без понятых, пишет "Спорт КП".

Водитель может отказаться от результата теста, не согласившись с ним, в таком случае его должны доставить в медучреждение, для повторного теста.

Уклонение от медосвидетельствования будет приравниваться к пьяному вождению.