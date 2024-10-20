Шокирующие морозы и огромные снегопады: долгосрочный прогноз погоды на зиму 2024-2025

По прогнозам экспертов, зимний период 2024-2025 годов в России будет отмечен серьезной нестабильностью погоды. Доктор географических наук Юрий Алексеев прогнозирует, что страну ждут резкие скачки температур, когда морозы будут сменяться неожиданно теплыми днями.

Экстремальные морозы и температурные колебания

На севере России, особенно, что касается такого региона, как Якутия, зима наступит уже в ноябре. Температура воздуха может опуститься до 15-20 градусов мороза днем уже в следующем месяце. Ночью и вовсе речь идет о похолодании до -25. В декабре же столбики термометров опустятся совсем - на улице будет около 30-35 градусов мороза. В других северных регионах нашей страны стоит ждать таких же погодных условий.

Сезон 2024-2025 годов может стать рекордным по количеству осадков. По словам синоптика Александра Ильина, ожидается, что в центральных областях России выпадет исключительно большое количество снега, возможно, самое значительное с начала метеорологических наблюдений в 1722 году.

Когда ожидать первый снег

Александр Ильин отмечает, что появление первого снега будет зависеть от того, какие воздушные массы будут преобладать. Если холодный воздух окажется доминирующим, первые снегопады могут начаться уже в начале октября. В случае более теплой погоды первый снег выпадет к середине октября.

Согласно прогнозам, январь станет самым холодным месяцем предстоящей зимы, с ожидаемыми температурами около -20…-25 градусов. В декабре температуры будут колебаться от -10 до -17 градусов, но в некоторые дни могут опускаться и до -20 градусов.

Зима обещает быть трудной, поэтому важно заранее подготовиться к холодам, обеспечив адекватную защиту и комфорт. Следите за обновлениями погодных прогнозов, чтобы быть готовыми к любым условиям, пишет ngzt.ru.