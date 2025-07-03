Шокирующая находка: что нашли в гараже у арестованного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова

В гараже бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова были обнаружены не только роскошные автомобили, но и ценные исторические экспонаты, что привлекло внимание СМИ и общественности.

Одной из самых примечательных находок стал лимузин ЗиС-110, использовавшийся в советский период, в том числе при Сталине. Этот автомобиль был символом элитного статуса и мощи советской власти, а его присутствие в гараже высокопрофильного чиновника вызвало широкий общественный резонанс: одни восхищаются вкусом Иванова, другие осуждают его роскошную жизнь на фоне бедности большинства граждан.

Роскошный автопарк

Автопарк Иванова поразил своей роскошью. В гараже, помимо лимузина ЗиС-110, были найдены такие дорогие автомобили, как Bentley Continental, Aston Martin и Chevrolet Suburban, которые, как выяснилось, принадлежали Иванову и его супруге. Обнаружение этих машин у высокопрофильного чиновника стало одним из факторов, вызвавших общественное осуждение его образа жизни.

Обвинения и судебное разбирательство

На фоне скандала с его автопарком Иванова обвиняют в растрате, выводе средств и коррупции. Прокурор запросил для экс-замминистра 14,5 лет лишения свободы. В 2024 году рассматривалась версия о госизмене, что усложнило его дело. Судебный процесс проходит в закрытом режиме. Под следствием также находится экс-гендиректор «Оборонлогистики» Антон Филатов, для которого также запросили 14 лет колонии. Иванов был арестован Басманным судом Москвы 24 апреля 2024 года.

Детали обвинений

Иванову предъявлены обвинения в растрате на сумму свыше 3 миллиардов рублей, а также более 200 миллионов рублей. Один из эпизодов связан с переводом средств на счета иностранных компаний, таких как «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» (Британские Виргинские острова), под видом сделок с иностранной валютой. Другой эпизод касается растрат при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Конфискация активов

В октябре 2024 года Генеральная прокуратура России начала подготовку документов для конфискации активов Иванова, включая его старинный особняк в центре Москвы, участок на Волге, роскошные автомобили и миллионы рублей на заблокированных счетах.

Новое уголовное дело

Недавно было сообщено, что против Иванова возбуждено новое уголовное дело по обвинению в получении взятки от главы компании «Олимпситистрой» Александра Фомина. Сумма взятки составила более 152 миллионов рублей.

Дело Тимура Иванова продолжает развиваться, привлекая внимание не только российского общества, но и международных наблюдателей, учитывая масштабы обвинений и возможные политические последствия.