Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Шокирующая находка: что нашли в гараже у арестованного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова

В гараже арестованного экс-замминистра обороны ...

bezformata.com

Подписаться на Дзен.канал

В гараже бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова были обнаружены не только роскошные автомобили, но и ценные исторические экспонаты, что привлекло внимание СМИ и общественности.

Одной из самых примечательных находок стал лимузин ЗиС-110, использовавшийся в советский период, в том числе при Сталине. Этот автомобиль был символом элитного статуса и мощи советской власти, а его присутствие в гараже высокопрофильного чиновника вызвало широкий общественный резонанс: одни восхищаются вкусом Иванова, другие осуждают его роскошную жизнь на фоне бедности большинства граждан.

Роскошный автопарк

Автопарк Иванова поразил своей роскошью. В гараже, помимо лимузина ЗиС-110, были найдены такие дорогие автомобили, как Bentley Continental, Aston Martin и Chevrolet Suburban, которые, как выяснилось, принадлежали Иванову и его супруге. Обнаружение этих машин у высокопрофильного чиновника стало одним из факторов, вызвавших общественное осуждение его образа жизни.

Обвинения и судебное разбирательство

На фоне скандала с его автопарком Иванова обвиняют в растрате, выводе средств и коррупции. Прокурор запросил для экс-замминистра 14,5 лет лишения свободы. В 2024 году рассматривалась версия о госизмене, что усложнило его дело. Судебный процесс проходит в закрытом режиме. Под следствием также находится экс-гендиректор «Оборонлогистики» Антон Филатов, для которого также запросили 14 лет колонии. Иванов был арестован Басманным судом Москвы 24 апреля 2024 года.

Детали обвинений

Иванову предъявлены обвинения в растрате на сумму свыше 3 миллиардов рублей, а также более 200 миллионов рублей. Один из эпизодов связан с переводом средств на счета иностранных компаний, таких как «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» (Британские Виргинские острова), под видом сделок с иностранной валютой. Другой эпизод касается растрат при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Конфискация активов

В октябре 2024 года Генеральная прокуратура России начала подготовку документов для конфискации активов Иванова, включая его старинный особняк в центре Москвы, участок на Волге, роскошные автомобили и миллионы рублей на заблокированных счетах.

Новое уголовное дело

Недавно было сообщено, что против Иванова возбуждено новое уголовное дело по обвинению в получении взятки от главы компании «Олимпситистрой» Александра Фомина. Сумма взятки составила более 152 миллионов рублей.

Дело Тимура Иванова продолжает развиваться, привлекая внимание не только российского общества, но и международных наблюдателей, учитывая масштабы обвинений и возможные политические последствия.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

РПЦ объясняет, зачем целуют руку батюшки и иконы

Интересное в Казани

день назад

«Увековечить не факт смерти, а суть жизни»: кому доверяют создание мемориальных комплексов в Казани

как бороться с борщевиком на участке своими руками

Не у нас

18 часов назад

РПЦ объяснила, когда молиться на коленях недопустимо

Интересное в Казани

3 дня назад

Мертвый зуб — живая проблема: стоматолог из Казани рассказал, как коронка спасает от удаления

архитектор-дизайнер в Самаре

Не у нас

18 часов назад

Палеогенетики расшифровали геном древнего египтянина

Не у нас

18 часов назад

Священники объясняют, когда Господь забирает человека к себе

Новости Татарстана

день назад

Пенсионеры Татарстана получают удвоенную выплату после 80 лет

Не у нас

7 часов назад

Российские туристы массово отказываются от поездок в Азербайджан

Новости Татарстана

18 часов назад

Путин подписал указ об отставке Мухаметзянова
Новости Казани
2 часа назад

Более 250 жителей под Казанью остались без газа

В поселке Новая Константиновка под Казанью боле...

Новости Татарстана

2 часа назад

На "КАМАЗе" ограничили пронос еды в целях безопасности

Интересное в Казани

день назад

«Их работа — спасать, но сегодня уже они нуждаются в помощи»: директор казанской клиники высказалась о том, почему даже сильнейшим нужна поддержка

Не у нас

2 часа назад

Богослов Решетов объяснил, чем опасна земля с кладбища

Не у нас

2 часа назад

Названы курорты, где российским туристам не рады в 2025
​​​​​​​Из Татарстана за 10 дней выдворили 50 не...
Новости Татарстана
день назад

​​​​​​​Из Татарстана за 10 дней выдворили 50 нелегальных мигрантов

Не у нас

2 часа назад

Учёные обнаружили залежи молибдена в озерных осадках Заполярья

Не у нас

2 часа назад

«Бристоль» и «Красное & Белое» выплатили рекордно низкие дивиденды

Новости Казани

5 часов назад

«Новая волна» в Казани пройдет перед «Ак Барс Ареной»
Президент Мали встретился с представителями Рос...
Интересное в Казани
6 дней назад

Президент Мали встретился с представителями Российско-Африканского Союза в Казани