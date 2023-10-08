Шойгу потребовал нарастить выпуск военной техники в России

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу поручил главе Новосибирского авиазавода имени Чкалова нарастить темпы производства и ремонта военной техники.

Глава оборонного ведомства проверил выполнение государственного оборонного заказа и в ходе проверки дал соответствующие поручения.

«Эта машина (истребитель Су-34 ) — основная рабочая лошадь, у них по четыре по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться», — заявил Шойгу. Его слова приводит ведомство в официальном telegram-канале.