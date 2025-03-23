Сочные куриные колеты: вариант на любой обед — очень быстро и просто
gorodche.ru
Автор кулинарного канала «Заходи, поедим» делится рецептом вкусных и мягких куриных котлет, которые подойдут для повседневного меню. Приготовление не займёт много времени, а результат порадует всех домашних.
Что нужно:
Куриное мясо — 450 г
Твёрдый сыр — 150 г
Майонез — 70 г
Яйцо — 1 шт.
Зелень, соль, перец, чеснок, специи — по вкусу
Мука — для загустения фарша
Как готовить:
Мясо нарежьте небольшими кусочками.
Натрите сыр и смешайте его с мясом.
Добавьте рубленую зелень, майонез, яйцо, специи и чеснок. Всё хорошо перемешайте.
Всыпьте немного муки — она поможет фаршу стать плотнее. Снова перемешайте, накройте и уберите в холодильник на 1–2 часа.
Разогрейте сковороду с маслом (или используйте сухую сковороду) и обжаривайте котлеты до румяной корочки. Можно также приготовить их в духовке — они сохранят сочность и аромат.
Простой состав, минимум усилий — и у вас на столе сытное и вкусное блюдо, отмечает nord-news.ru.
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