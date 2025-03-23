Сочные куриные колеты: вариант на любой обед — очень быстро и просто

Автор кулинарного канала «Заходи, поедим» делится рецептом вкусных и мягких куриных котлет, которые подойдут для повседневного меню. Приготовление не займёт много времени, а результат порадует всех домашних.

Что нужно:

Куриное мясо — 450 г

Твёрдый сыр — 150 г

Майонез — 70 г

Яйцо — 1 шт.

Зелень, соль, перец, чеснок, специи — по вкусу

Мука — для загустения фарша

Как готовить:

Мясо нарежьте небольшими кусочками. Натрите сыр и смешайте его с мясом. Добавьте рубленую зелень, майонез, яйцо, специи и чеснок. Всё хорошо перемешайте. Всыпьте немного муки — она поможет фаршу стать плотнее. Снова перемешайте, накройте и уберите в холодильник на 1–2 часа. Разогрейте сковороду с маслом (или используйте сухую сковороду) и обжаривайте котлеты до румяной корочки. Можно также приготовить их в духовке — они сохранят сочность и аромат.

Простой состав, минимум усилий — и у вас на столе сытное и вкусное блюдо, отмечает nord-news.ru.