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Сочные куриные колеты: вариант на любой обед — очень быстро и просто

Автор кулинарного канала «Заходи, поедим» делит...

gorodche.ru

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Автор кулинарного канала «Заходи, поедим» делится рецептом вкусных и мягких куриных котлет, которые подойдут для повседневного меню. Приготовление не займёт много времени, а результат порадует всех домашних.

Что нужно:

  • Куриное мясо — 450 г

  • Твёрдый сыр — 150 г

  • Майонез — 70 г

  • Яйцо — 1 шт.

  • Зелень, соль, перец, чеснок, специи — по вкусу

  • Мука — для загустения фарша

Как готовить:

  1. Мясо нарежьте небольшими кусочками.

  2. Натрите сыр и смешайте его с мясом.

  3. Добавьте рубленую зелень, майонез, яйцо, специи и чеснок. Всё хорошо перемешайте.

  4. Всыпьте немного муки — она поможет фаршу стать плотнее. Снова перемешайте, накройте и уберите в холодильник на 1–2 часа.

  5. Разогрейте сковороду с маслом (или используйте сухую сковороду) и обжаривайте котлеты до румяной корочки. Можно также приготовить их в духовке — они сохранят сочность и аромат.

Простой состав, минимум усилий — и у вас на столе сытное и вкусное блюдо, отмечает nord-news.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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