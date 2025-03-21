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Сочные куриные колеты: вариант на каждый день — очень быстро и вкусно

Простой и быстрый рецепт сочных куриных котлет,...

laminarts.ru

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Куриные котлеты — это прекрасный выбор для тех, кто ищет вкусный и быстрый вариант приготовления блюда на каждый день.

Благодаря своей сочности и нежности, они пользуются большой популярностью среди всех возрастных групп.

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 500 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Панировочные сухари – 50 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Пошаговый процесс приготовления:

  1. Подготовка куриного филе: Начните с того, что тщательно промойте куриное филе и нарежьте его на мелкие кусочки.
  2. Измельчение ингредиентов: В блендере измельчите куриную грудку вместе с очищенным луком, чесноком до однородной массы.
  3. Добавление связующих компонентов: В куриную массу добавьте яйцо, панировочные сухари, соль и перец. Хорошо перемешайте.
  4. Формирование котлет: Сформируйте из полученной массы котлеты. Если масса слишком липкая, можно добавить немного панировочных сухарей.
  5. Жарка: Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте котлеты с каждой стороны до золотистой корочки, обычно это занимает около 3-4 минут с каждой стороны.

Советы для идеальной подачи:

  • Подавайте котлеты с легкими овощными салатами или свежими овощами для улучшения вкуса.
  • Можно также подать их с картофельным пюре или рисом, что добавит блюду сытности.

Эти котлеты отлично подходят для быстрого обеда или ужина, когда хочется чего-то простого, но очень вкусного и питательного.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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