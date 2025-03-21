Сочные куриные колеты: вариант на каждый день — очень быстро и вкусно
laminarts.ru
Куриные котлеты — это прекрасный выбор для тех, кто ищет вкусный и быстрый вариант приготовления блюда на каждый день.
Благодаря своей сочности и нежности, они пользуются большой популярностью среди всех возрастных групп.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 500 г
- Яйцо – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Панировочные сухари – 50 г
- Соль, перец – по вкусу
- Растительное масло для жарки
Пошаговый процесс приготовления:
- Подготовка куриного филе: Начните с того, что тщательно промойте куриное филе и нарежьте его на мелкие кусочки.
- Измельчение ингредиентов: В блендере измельчите куриную грудку вместе с очищенным луком, чесноком до однородной массы.
- Добавление связующих компонентов: В куриную массу добавьте яйцо, панировочные сухари, соль и перец. Хорошо перемешайте.
- Формирование котлет: Сформируйте из полученной массы котлеты. Если масса слишком липкая, можно добавить немного панировочных сухарей.
- Жарка: Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте котлеты с каждой стороны до золотистой корочки, обычно это занимает около 3-4 минут с каждой стороны.
Советы для идеальной подачи:
- Подавайте котлеты с легкими овощными салатами или свежими овощами для улучшения вкуса.
- Можно также подать их с картофельным пюре или рисом, что добавит блюду сытности.
Эти котлеты отлично подходят для быстрого обеда или ужина, когда хочется чего-то простого, но очень вкусного и питательного.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец