Сочные куриные колеты: вариант на каждый день — очень быстро и вкусно

Куриные котлеты — это прекрасный выбор для тех, кто ищет вкусный и быстрый вариант приготовления блюда на каждый день.

Благодаря своей сочности и нежности, они пользуются большой популярностью среди всех возрастных групп.

Ингредиенты:

Куриное филе – 500 г

Яйцо – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Панировочные сухари – 50 г

Соль, перец – по вкусу

Растительное масло для жарки

Пошаговый процесс приготовления:

Подготовка куриного филе: Начните с того, что тщательно промойте куриное филе и нарежьте его на мелкие кусочки. Измельчение ингредиентов: В блендере измельчите куриную грудку вместе с очищенным луком, чесноком до однородной массы. Добавление связующих компонентов: В куриную массу добавьте яйцо, панировочные сухари, соль и перец. Хорошо перемешайте. Формирование котлет: Сформируйте из полученной массы котлеты. Если масса слишком липкая, можно добавить немного панировочных сухарей. Жарка: Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте котлеты с каждой стороны до золотистой корочки, обычно это занимает около 3-4 минут с каждой стороны.

Советы для идеальной подачи:

Подавайте котлеты с легкими овощными салатами или свежими овощами для улучшения вкуса.

Можно также подать их с картофельным пюре или рисом, что добавит блюду сытности.

Эти котлеты отлично подходят для быстрого обеда или ужина, когда хочется чего-то простого, но очень вкусного и питательного.