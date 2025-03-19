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Сочные куриные колеты: вариант на каждый день — очень быстро и просто

Готовим сочные и вкусные куриные котлеты за счи...

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Куриные котлеты — это не только классика домашней кухни, но и настоящий мастхэв для тех, кто ценит простоту, вкус и скорость приготовления. Они идеально подойдут для обеда или ужина, ведь их легко готовить, а результат всегда радует.

Если вы ищете способ приготовить сочные и вкусные котлеты, который не займет много времени, то этот рецепт как раз для вас.

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 500 г
  • Лук — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Панировочные сухари — 3–4 ст. ложки
  • Соль, перец — по вкусу
  • Масло растительное для жарки

Приготовление:

  1. Подготовка ингредиентов: Начнем с куриного филе. Для котлет лучше брать филе без кожи, чтобы они были более нежными. Филе можно порезать на небольшие куски или сразу перекрутить через мясорубку. Если у вас нет мясорубки, можно воспользоваться блендером для быстрого измельчения.
  2. Лук: Лук очистите, нарежьте мелким кубиком или натрите на терке, чтобы он равномерно распределился в фарше. Это придаст котлетам сочность и аромат.
  3. Смешивание: В глубокой миске соедините куриное филе, лук, яйцо, панировочные сухари, соль и перец. Все тщательно перемешайте, чтобы масса стала однородной. Если фарш получился слишком жидким, добавьте немного сухарей или муки.
  4. Формирование котлет: С помощью рук сформируйте из полученной массы небольшие котлетки, стараясь, чтобы они были одинаковыми по размеру для равномерного прожаривания.
  5. Жарка: Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Когда масло нагреется, выкладывайте котлеты на сковороду и обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки — по 3-4 минуты с каждой стороны. Важно не передерживать котлеты на сковороде, чтобы они оставались сочными внутри.
  6. Готово: Когда котлеты приобрели красивую золотистую корочку и хорошо прогрелись внутри, выкладывайте их на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Советы:

  • Чтобы котлеты были более нежными, добавьте в фарш немного молока или воды.
  • Котлеты можно запечь в духовке при 180°C около 20 минут, если вы предпочитаете более легкий способ приготовления.
  • Подавайте котлеты с картофельным пюре, овощами или любимым гарниром.

Эти куриные котлеты — настоящая находка для тех, кто ищет быстрое и вкусное решение для семейного ужина. Простота и доступность ингредиентов делают их идеальным вариантом для любого дня недели.

Попробуйте, и они обязательно станут любимым блюдом в вашем доме.

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