Сочные куриные колеты: вариант на каждый день — очень быстро и легко

Куриные котлеты — это классика домашней кухни, которая никогда не выходит из моды. Благодаря своей простоте приготовления и возможности экспериментировать с ингредиентами, они становятся идеальным выбором для ежедневного ужина.

В этой статье мы поделимся с вами рецептом сочных куриных котлет, которые можно приготовить быстро и легко.

Ингредиенты для приготовления

Для приготовления куриных котлет потребуются следующие ингредиенты:

500 г куриного филе

1 большой лук

2 зубчика чеснока

1 яйцо

50 г панировочных сухарей

Соль, перец по вкусу

Растительное масло для жарки

Пошаговый процесс приготовления

Подготовка ингредиентов: Куриное филе необходимо тщательно промыть и нарезать на мелкие кусочки или пропустить через мясорубку. Лук и чеснок мелко нарезать или также пропустить через мясорубку. Смешивание ингредиентов: В глубокой миске смешайте куриное мясо, лук, чеснок, яйцо и панировочные сухари. Тщательно перемешайте до однородной массы. Посолите и поперчите по вкусу. Формирование котлет: Из полученной массы формируйте котлеты. Лучше всего делать это влажными руками, чтобы фарш не прилипал. Жарка котлет: На сковороде разогрейте масло и обжаривайте котлеты с каждой стороны до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.

Подача и сочетание

Сочные куриные котлеты отлично сочетаются с любым гарниром — будь то легкий салат, картофельное пюре или свежие овощи. Также их можно подать с соусом на ваш выбор, например, с кетчупом или сметанным соусом.

Куриные котлеты — это простой и в то же время изысканный способ разнообразить ваше ежедневное меню. Приготовленные по этому рецепту, они получаются особенно сочными и вкусными. Это блюдо не займет много времени и усилий, что делает его идеальным выбором для быстрого и питательного ужина.