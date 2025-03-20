Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Сочные куриные колеты: вариант на каждый день — очень быстро и легко

Откройте для себя рецепт сочных куриных котлет,...

vsjat-deneg.ru

Подписаться на Дзен.канал

Куриные котлеты — это классика домашней кухни, которая никогда не выходит из моды. Благодаря своей простоте приготовления и возможности экспериментировать с ингредиентами, они становятся идеальным выбором для ежедневного ужина.

В этой статье мы поделимся с вами рецептом сочных куриных котлет, которые можно приготовить быстро и легко.

Ингредиенты для приготовления

Для приготовления куриных котлет потребуются следующие ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 1 большой лук
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 яйцо
  • 50 г панировочных сухарей
  • Соль, перец по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Пошаговый процесс приготовления

  1. Подготовка ингредиентов: Куриное филе необходимо тщательно промыть и нарезать на мелкие кусочки или пропустить через мясорубку. Лук и чеснок мелко нарезать или также пропустить через мясорубку.
  2. Смешивание ингредиентов: В глубокой миске смешайте куриное мясо, лук, чеснок, яйцо и панировочные сухари. Тщательно перемешайте до однородной массы. Посолите и поперчите по вкусу.
  3. Формирование котлет: Из полученной массы формируйте котлеты. Лучше всего делать это влажными руками, чтобы фарш не прилипал.
  4. Жарка котлет: На сковороде разогрейте масло и обжаривайте котлеты с каждой стороны до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.

Подача и сочетание

Сочные куриные котлеты отлично сочетаются с любым гарниром — будь то легкий салат, картофельное пюре или свежие овощи. Также их можно подать с соусом на ваш выбор, например, с кетчупом или сметанным соусом.

Куриные котлеты — это простой и в то же время изысканный способ разнообразить ваше ежедневное меню. Приготовленные по этому рецепту, они получаются особенно сочными и вкусными. Это блюдо не займет много времени и усилий, что делает его идеальным выбором для быстрого и питательного ужина.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

У экс-хоккеиста "Ак Барса" могло остановиться сердце из-за наркотиков

Гид по скидкам Казани

день назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать

самый эффективный средство от тараканов

Новости Казани

6 часов назад

17-летний подросток в Казани остался без аттестата из-за решения матери

Интересное в Казани

2 дня назад

После 2022 года мир россиян будто сузился, но это не так: почему казанцы до сих пор боятся оформлять визы?

покрасить велосипед в Санкт-Петербурге

Не у нас

13 часов назад

В Африке ученые нашли следы неизвестной жизни в тоннелях

Не у нас

8 часов назад

В Тихом океане ученые нашли жуткое нечто

Новости Казани

день назад

В Казани на время могут остановить движение метрополитена

Новости Татарстана

7 часов назад

Депутат Госсовета Татарстана Шарафиев попал под атаку дрона

Не у нас

день назад

Названы лучшие маршруты для автопутешествий по России
Лонгриды
54 минуты назад

«Почему кредиты превращаются в долговую яму? Экономист из РТ объясняет, как не попасть в капкан»

Финансовая грамотность — это не просто навык, а...

Не у нас

5 часов назад

Нефтекамец избил женщину до разрыва мочевого пузыря и не разрешил вызвать скорую

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы

Не у нас

6 часов назад

Казанские спортсмены оказались в 6 этапе шоу «Титаны» на ТНТ

Новости Казани

6 часов назад

В Казани суд присяжных оправдал 5 фигурантов дела «бригады Джамая»
Бастрыкин приказал повторно возбудить дело по ф...
Новости Казани
6 часов назад

Бастрыкин приказал повторно возбудить дело по факту смерти казанца от кипятка

Новости Татарстана

8 часов назад

Суд приостановил работу производственного цеха кулинарии «Оливье» в Бугульме

Новости Татарстана

8 часов назад

Житель Тукаевского района обвиняется в мошенничестве с 25 участками земли

Не у нас

8 часов назад

Вселенная с самого начала создала все условия для появления разумной жизни
В Казани во время дрифта на эвакуаторе с платфо...
Новости Казани
день назад

В Казани во время дрифта на эвакуаторе с платформы слетела машина с людьми