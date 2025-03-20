Сочные куриные колеты: вариант на каждый день — очень быстро и легко
vsjat-deneg.ru
Куриные котлеты — это классика домашней кухни, которая никогда не выходит из моды. Благодаря своей простоте приготовления и возможности экспериментировать с ингредиентами, они становятся идеальным выбором для ежедневного ужина.
В этой статье мы поделимся с вами рецептом сочных куриных котлет, которые можно приготовить быстро и легко.
Ингредиенты для приготовления
Для приготовления куриных котлет потребуются следующие ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 1 большой лук
- 2 зубчика чеснока
- 1 яйцо
- 50 г панировочных сухарей
- Соль, перец по вкусу
- Растительное масло для жарки
Пошаговый процесс приготовления
- Подготовка ингредиентов: Куриное филе необходимо тщательно промыть и нарезать на мелкие кусочки или пропустить через мясорубку. Лук и чеснок мелко нарезать или также пропустить через мясорубку.
- Смешивание ингредиентов: В глубокой миске смешайте куриное мясо, лук, чеснок, яйцо и панировочные сухари. Тщательно перемешайте до однородной массы. Посолите и поперчите по вкусу.
- Формирование котлет: Из полученной массы формируйте котлеты. Лучше всего делать это влажными руками, чтобы фарш не прилипал.
- Жарка котлет: На сковороде разогрейте масло и обжаривайте котлеты с каждой стороны до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
Подача и сочетание
Сочные куриные котлеты отлично сочетаются с любым гарниром — будь то легкий салат, картофельное пюре или свежие овощи. Также их можно подать с соусом на ваш выбор, например, с кетчупом или сметанным соусом.
Куриные котлеты — это простой и в то же время изысканный способ разнообразить ваше ежедневное меню. Приготовленные по этому рецепту, они получаются особенно сочными и вкусными. Это блюдо не займет много времени и усилий, что делает его идеальным выбором для быстрого и питательного ужина.
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