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Сочные куриные колеты: способ на каждый день — очень быстро и просто

Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто хо...

warball.ru

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Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто хочет приготовить вкусное и нежное блюдо без лишних хлопот. Куриные котлеты получаются невероятно сочными, а сыр добавляет им особую пикантность.

Ингредиенты:

Куриное филе – 450 г
Сыр – 150 г (твердый)
Яйцо – 1 шт.
Майонез – 70 г
Мука – 2–3 ст. ложки
Зелень – по вкусу
Чеснок, соль, перец, специи – по вкусу
Растительное масло – для жарки

Приготовление:

  • Подготовка фарша

Нарежьте куриное филе мелкими кусочками.
Натрите сыр на терке и добавьте к мясу.
Порубите зелень, добавьте майонез, яйцо, чеснок и специи.
Всыпьте муку, тщательно перемешайте.

  • Оставляем фарш "отдохнуть"

Накройте миску и уберите в холодильник на 1–2 часа. Это поможет котлетам лучше держать форму и пропитаться вкусами.

  • Жарка

Разогрейте сковороду с растительным маслом.
Обжаривайте котлеты на среднем огне до золотистой корочки.

Совет: Можно приготовить котлеты без масла – на сухой сковороде или запечь в духовке.

Результат: невероятно сочные, ароматные и нежные котлеты, которые станут отличным вариантом для быстрого ужина.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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