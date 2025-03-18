Сочные куриные колеты: способ на каждый день — очень быстро и просто

Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто хочет приготовить вкусное и нежное блюдо без лишних хлопот. Куриные котлеты получаются невероятно сочными, а сыр добавляет им особую пикантность.

Ингредиенты:

Куриное филе – 450 г

Сыр – 150 г (твердый)

Яйцо – 1 шт.

Майонез – 70 г

Мука – 2–3 ст. ложки

Зелень – по вкусу

Чеснок, соль, перец, специи – по вкусу

Растительное масло – для жарки

Приготовление:

Подготовка фарша

Нарежьте куриное филе мелкими кусочками.

Натрите сыр на терке и добавьте к мясу.

Порубите зелень, добавьте майонез, яйцо, чеснок и специи.

Всыпьте муку, тщательно перемешайте.

Оставляем фарш "отдохнуть"

Накройте миску и уберите в холодильник на 1–2 часа. Это поможет котлетам лучше держать форму и пропитаться вкусами.

Жарка

Разогрейте сковороду с растительным маслом.

Обжаривайте котлеты на среднем огне до золотистой корочки.

Совет: Можно приготовить котлеты без масла – на сухой сковороде или запечь в духовке.

Результат: невероятно сочные, ароматные и нежные котлеты, которые станут отличным вариантом для быстрого ужина.