Сочные куриные колеты: метод на каждый день — очень быстро и просто

Я готовлю невероятно вкусные и сочные куриные котлеты, которые оказались отличным и быстрым рецептом для повседневного блюда. Автор канала «Заходи, поедим» делится этим простым вариантом.

Куриное мясо (450 г) нужно нарезать мелкими кусочками. Затем натираем сыр (150 г) и смешиваем его с мясом. В фарш добавляем мелко нарезанную зелень, майонез (70 г), одно яйцо, соль, перец, чеснок или специи по вкусу и хорошо перемешиваем.

После этого добавляем муку, снова перемешиваем, накрываем посуду и ставим фарш в холодильник на 1-2 часа, чтобы он впитал специи и сок, а котлеты не распадались при жарке.

Котлеты жарим на сковороде с растительным маслом. Также можно жарить их на сухой сковороде или запечь в духовке. Они получаются очень сочными.