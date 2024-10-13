Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Сочная, хрустящая и идеальная капуста: хозяйкам в книгу рецептов

Капуста — одна из самых популярных и полезных о...

thespruceeats.com

Подписаться в Telegram

Капуста — одна из самых популярных и полезных овощных культур в России. Она не только богата витаминами и минералами, но и может стать настоящим украшением огородного участка. Вот несколько советов, как вырастить сочную, хрустящую капусту, которая будет радовать вас своим вкусом и качеством.

Выбор места и подготовка почвы Капуста предпочитает хорошо освещенные солнечные места и плодородную, хорошо дренированную почву. Важно обеспечить почву достаточным количеством органических удобрений: компост или перегной идеально подойдут. Рекомендуется вносить удобрения за несколько недель до посадки, чтобы они успели адаптироваться к почве.

Выбор сорта На рынке представлено множество сортов капусты, каждый из которых имеет свои особенности. Для хрустящей текстуры и сочности выбирайте сорта, которые лучше всего адаптированы к вашему климату и условиям выращивания. Популярные сорта включают 'Слава', 'Московская поздняя' и 'Амагер'.

Посадка и уход Капусту можно выращивать как через рассаду, так и непосредственно семенами в открытый грунт. Рассаду начинают выращивать за 4-6 недель до предполагаемой посадки в грунт. При посадке важно соблюдать расстояние между растениями, оно должно быть не менее 50 см, чтобы капусте было достаточно места для роста.

Полив и подкормка Капуста требует регулярного и обильного полива, особенно в период активного роста. Важно не допускать пересыхания почвы, но и избегать застоя воды. Подкормки проводятся несколько раз за сезон, используя комплексные минеральные удобрения или органику.

Защита от вредителей Капусту часто атакуют вредители, такие как капустная моль и тля. Для защиты растений используйте сетки или агроволокно, а также природные инсектициды, если обнаружите признаки заражения.

Сбор урожая Сбор урожая начинают, когда кочаны становятся плотными и достигают желаемой зрелости. Не забывайте, что сроки сбора урожая зависят от сорта капусты: ранние сорта созревают уже через 90-100 дней после посадки, в то время как поздние сорта могут требовать до 180 дней.

Следуя этим советам, вы сможете вырастить идеальную капусту, которая будет не только вкусной, но и полезной для вашего стола. Это добавит удовольствия от дачного труда и обеспечит вас полезным урожаем на долгие месяцы.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Коклюш, COVID и лихорадка Западного Нила: к чему готовиться казанцам в эпидсезон 2024 года

Интересное в Казани

день назад

Рецепты из грузинской глубинки: рассказываем, где в Казани попробовать истинно грузинскую кухню 

постельные клопы откуда берутся

Новости Татарстана

день назад

В Казани появится новый музыкальный фонтан на озере Кабан

Новости России

3 дня назад

Авито Авто запускает отдельный раздел для поиска и покупки новых автомобилей

тату салон нск в Новосибирске

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане ожидается похолодание до -11 градусов

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкину доложат о смертельном ДТП с двумя автобусами в Татарстане

Новости Казани

3 часа назад

В Казани легковушка насмерть сбила 85-летнюю пенсионерку

Новости Казани

день назад

В Казани парень порезал бывшую девушку в примерочной ТЦ из-за 15 тысяч рублей

Новости Казани

8 часов назад

Телеведущая из Казани победила на конкурсе «Миссис Россия International 2024»
Лонгриды
8 часов назад

Актриса Светлана Смирнова-Марцинкевич: «Моим наставником я считаю свою маму»

13 октября в 19:00 на канале ТВ-3 состоится пре...

Новости Татарстана

24 минуты назад

В Татарстане простились 50-летним Айратом Асгатзяновым, который погиб в ходе СВО

Интересное в Казани

9 часов назад

Без зуба и жизнь не та: 5 проблем со здоровьем, которые может вызвать отсутствие зуба

Новости Татарстана

29 минут назад

На автодороге Казань — Оренбург в ДТП погибла автоледи

Новости Татарстана

час назад

В пяти районах Татарстана до конца 2024 года появятся центры настольного тенниса
На трассе М7 в Мензелинском районе в ДТП погибл...
Новости Татарстана
2 дня назад

На трассе М7 в Мензелинском районе в ДТП погибли 2 человека и 9 пострадали

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане для пяти районов купят тракторы почти на 22 миллиона рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

Житель Татарстана узнал о редком заболевание благодаря падению с высоты

Новости Казани

4 часа назад

В центре Казани произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга
Красота, стиль и здоровье. Путеводитель по лучш...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Красота, стиль и здоровье. Путеводитель по лучшим профессионалам Казани, которые помогут создать безупречный образ в 2024 году