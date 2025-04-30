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Сочи с Геленджиком рядом не стояли - слетала к морю с чистейшим пляжем - людей вообще нет

Туристка из России Елена Хозяинова поделилась с...

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Туристка из России, Елена Хозяинова, недавно поделилась своими впечатлениями от поездки в Калининградскую область и заявила, что лучший пляж региона находится в Балтийске.

Почему Балтийск?

Хозяинова отметила, что в Балтийске значительно меньше туристов, чем в популярных курортах, таких как Светлогорск и Зеленоградск, а также более широкая береговая линия и комфортный заход в воду. По её мнению, это делает пляж в Балтийске идеальным местом для тех, кто ищет уединение и спокойствие.

Переплата за жилье в популярных курортах

Елена также подчеркнула, что многие туристы часто переплачивают за жилье в Светлогорске и Зеленоградске, где цены могут достигать 10-15 тысяч рублей за сутки. При этом отдыхающие сталкиваются с переполненными пляжами.

«Да, этот населённый пункт не может похвастаться роскошной архитектурой, которой обладают Светлогорск и Зеленоградск, но на пару экскурсий для осмотра достопримечательностей можно съездить на такси», — пояснила Хозяинова.

Как добраться до пляжа в Балтийске

Хозяинова добавила, что удобнее всего добираться до пляжа в Балтийске со стороны улицы Чехова, где рядом расположена небольшая парковка. Прогулка до берега займет 20-30 минут из любой части города.

Кроме того, из Балтийска отправляется паром на косу, где находится широкий песчаный пляж, форт «Западный», построенный в конце XIX века, и заброшенный немецкий аэродром — отличные места для туристических экскурсий.

Популярность Балтийска растет

Балтийск, несмотря на свою менее известность, активно привлекает туристов. Приморцы уже активно бронируют билеты на этот старый добрый курорт, что подтверждает растущую популярность этого места среди тех, кто ищет спокойный и комфортный отдых, сообщает ussurmedia.

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