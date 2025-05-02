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Сочи с Геленджиком рядом не стояли - отправилась к морю с чистейшим пляжем - людей вообще нет

Путешественница из России Елена Хозяинова побыв...

research.uga.edu

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Путешественница из России Елена Хозяинова побывала в Калининградской области и уверена — лучший пляж региона находится не в популярных курортных городах, а в Балтийске. Именно там, по её словам, можно по-настоящему отдохнуть: просторный берег, меньше туристов и удобный заход в воду.

Хозяинова отметила, что жильё в Светлогорске и Зеленоградске обходится отдыхающим в кругленькую сумму — до 15 тысяч рублей в сутки, а на пляжах в это время яблоку негде упасть. В Балтийске же — спокойно и свободно. Архитектура тут попроще, признаёт Елена, но на пару экскурсий в соседние города можно выбраться и на такси, чтобы посмотреть старинные дома и памятники.

До пляжа, по её словам, удобнее всего добираться со стороны улицы Чехова: там есть парковка, а из любой точки города дорога к берегу занимает максимум полчаса пешком.

Кроме того, из Балтийска можно сесть на паром и отправиться на косу. Там — дикий пляж с белым песком, старый немецкий форт «Западный» конца XIX века и атмосферные развалины бывшего аэродрома.

Пока туристы массово бронируют жильё в классических курортах, Балтийск остаётся уютной находкой для тех, кто хочет уединённого и спокойного отдыха у моря — без толп и лишних затрат, пишет ussurmedia.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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