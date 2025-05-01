Сочи с Геленджиком и рядом не стояли - слетала к морю с чистейшим пляжем - людей вообще нет

По словам туристки Елены Хозяиновой, пляж в Балтийске — это:

Широкая береговая линия без толп людей,

Комфортный заход в воду,

Идеальное место для спокойного уединённого отдыха.

«Здесь не так многолюдно, как в Светлогорске или Зеленоградске — пляж практически в твоем распоряжении», — делится Елена.

Переплата за шумные курорты

В популярных локациях, таких как Светлогорск и Зеленоградск,

цены на жильё достигают 10–15 тысяч рублей в сутки.

При этом туристы сталкиваются с:

переполненными пляжами,

шумом и высокими ценами в кафе.

Балтийск предлагает более доступный отдых — без потери качества и с возможностью уединения.

Как добраться до пляжа

Елена рекомендует:

ехать со стороны улицы Чехова — рядом есть небольшая парковка,

из любой части города до берега — 20–30 минут пешком.

А ещё из Балтийска отправляется паром на Балтийскую косу, где:

широкие песчаные пляжи,

форт «Западный» XIX века,

заброшенный немецкий аэродром — интересные локации для экскурсий и прогулок.

Балтийск набирает популярность

Несмотря на скромную известность, Балтийск уверенно выходит из тени:

туристы бронируют жильё заранее,

региональные и внутренние путешественники ищут альтернативу перегруженным курортам.

Это становится отличным выбором для тех, кто: