Сочи с Геленджиком и рядом не стояли - слетала к морю с чистейшим пляжем - людей вообще нет
intourist.ru
По словам туристки Елены Хозяиновой, пляж в Балтийске — это:
- Широкая береговая линия без толп людей,
- Комфортный заход в воду,
- Идеальное место для спокойного уединённого отдыха.
«Здесь не так многолюдно, как в Светлогорске или Зеленоградске — пляж практически в твоем распоряжении», — делится Елена.
Переплата за шумные курорты
- В популярных локациях, таких как Светлогорск и Зеленоградск,
- цены на жильё достигают 10–15 тысяч рублей в сутки.
При этом туристы сталкиваются с:
- переполненными пляжами,
- шумом и высокими ценами в кафе.
Балтийск предлагает более доступный отдых — без потери качества и с возможностью уединения.
Как добраться до пляжа
Елена рекомендует:
- ехать со стороны улицы Чехова — рядом есть небольшая парковка,
- из любой части города до берега — 20–30 минут пешком.
А ещё из Балтийска отправляется паром на Балтийскую косу, где:
- широкие песчаные пляжи,
- форт «Западный» XIX века,
- заброшенный немецкий аэродром — интересные локации для экскурсий и прогулок.
Балтийск набирает популярность
Несмотря на скромную известность, Балтийск уверенно выходит из тени:
- туристы бронируют жильё заранее,
- региональные и внутренние путешественники ищут альтернативу перегруженным курортам.
Это становится отличным выбором для тех, кто:
- устал от суеты,
- ищет природу, простор и тишину,
- и хочет открыть для себя менее очевидное побережье Балтики.
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