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· 16+ · Екатерина Баранова

Сочи с Геленджиком и рядом не стояли - слетала к морю с чистейшим пляжем - людей вообще нет

Туристка из России рассказала, почему выбрала Б...

intourist.ru

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По словам туристки Елены Хозяиновой, пляж в Балтийске — это:

  • Широкая береговая линия без толп людей,
  • Комфортный заход в воду,
  • Идеальное место для спокойного уединённого отдыха.

«Здесь не так многолюдно, как в Светлогорске или Зеленоградске — пляж практически в твоем распоряжении», — делится Елена.

Переплата за шумные курорты

  • В популярных локациях, таких как Светлогорск и Зеленоградск,
  • цены на жильё достигают 10–15 тысяч рублей в сутки.

При этом туристы сталкиваются с:

  • переполненными пляжами,
  • шумом и высокими ценами в кафе.

Балтийск предлагает более доступный отдых — без потери качества и с возможностью уединения.

Как добраться до пляжа

Елена рекомендует:

  • ехать со стороны улицы Чехова — рядом есть небольшая парковка,
  • из любой части города до берега — 20–30 минут пешком.

А ещё из Балтийска отправляется паром на Балтийскую косу, где:

  • широкие песчаные пляжи,
  • форт «Западный» XIX века,
  • заброшенный немецкий аэродром — интересные локации для экскурсий и прогулок.

Балтийск набирает популярность

Несмотря на скромную известность, Балтийск уверенно выходит из тени:

  • туристы бронируют жильё заранее,
  • региональные и внутренние путешественники ищут альтернативу перегруженным курортам.

Это становится отличным выбором для тех, кто:

  • устал от суеты,
  • ищет природу, простор и тишину,
  • и хочет открыть для себя менее очевидное побережье Балтики.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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