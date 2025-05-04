Собственное кладбище: или основное правило как распознать плохого врача

Притча о Жадном Враче и размышление о настоящем

Притча

Когда-то в одной горной провинции Китая жил врач по имени Ли Вэй. Его уважали за мастерство, доброту и самоотверженность — он лечил бедных бесплатно, спасал деревни от болезней. Люди верили: его руки были даром с небес.

Но с годами слава изменила его. Он начал ценить золото больше, чем жизни. «Зачем лечить бедняков, если можно обогащаться, работая на знать?» — решил Ли Вэй.

Он перестал принимать простых людей, а за лечение требовал немалые суммы. Богачам навязывал ненужные процедуры, назначал дорогие снадобья даже при лёгких недомоганиях. В случае смерти пациента винил судьбу или слабость организма.

Однажды к нему привезли юношу, сына крестьянина, в тяжёлом состоянии. Отец просил о помощи, но Ли Вэй отказался — без ста серебряных монет он даже не стал осматривать больного. Юноша умер. Вскоре от ран скончался и бедный рыбак, которому врач также отказал в помощи. И таких случаев становилось всё больше.

Ночью Ли Вэю явились тени тех, кого он мог спасти. Они молча окружили его, и с каждым прикосновением он терял часть себя. Утром его нашли мёртвым — с лицом, искажённым ужасом, но без следов насилия. С тех пор говорили: кто стремится к богатству ценой чужих жизней, теряет свою душу.

Мораль:

Талант, отравленный жадностью, становится оружием. А наказание за загубленные жизни приходит, когда уже поздно просить прощения.

Отражение в нашей реальности

Известный врач Александр Мясников часто задаёт простой вопрос:

— Давно ли вы были у врача? И измерили ли вам давление?

Оказывается, лишь четверть пациентов могут с уверенностью сказать, что им измеряли давление на приёме. Это тревожный сигнал. Неужели врачам всё равно?

Как же понять, что врач — плохой? Вот несколько признаков:

Формальный подход . Например, врач игнорирует базовые процедуры, такие как измерение давления. Хотя сам факт измерения ещё не делает его хорошим — он может делать это «для галочки».

Излишняя "медикаментозность" . Если врач прописывает длинный список лекарств, не объясняя, зачем каждое из них — возможно, он действует наугад. Это как плохой художник: вместо того чтобы выбрать нужный цвет, он начинает бессистемно смешивать краски.

Отсутствие результата. Когда после длинного курса лечения нет улучшений, а другой врач справляется одной таблеткой — это говорит о некомпетентности первого.

Как говорят, у каждого врача есть своё "кладбище". Но у настоящего врача оно — внутреннее, совестное, состоящее из опыта и уроков. А у плохого — реальное. И чем оно больше, тем опаснее такой специалист для общества.