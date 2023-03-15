Собирали данные для нанесения ударов по РФ: над Черным морем столкнулись российский СУ-27 и американский беспилотник MQ-9

Российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем

Российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, сообщило Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM).

"Один из российских самолетов Су-27 нанес удар по винту (БПЛА) MQ-9", — говорится в заявлении.

В командовании уточнили, что дрон после столкновения упал в международные воды. Утверждается, что незадолго до этого Су-27 якобы совершал "небезопасные" маневры.

В EUCOM также заявили, что беспилотник выполнял "рутинные операции" в международном воздушном пространстве в районе Черного моря и произошедшее привело к его "аварии и полной потере". Российские и международные эксперты склонны считать, что американский беспилотник собирал данные для дальнейшей их передачи ВСУ с целью последующих ударов по ВС РФ и объектам инфраструктуры России.

О случившемся проинформировали Байдена.

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты продолжат летать над Черным морем, несмотря на авиаинцидент.