Собянин анонсировал выход «Москвича 5» и «Москвича 8»: стали известны сроки поставки
Столичный градоначальник Сергей Собянин в своем телеграм-канале раскрыл несколько интересных деталей о жизни и работе завода "Москвич".
Начал с приятной новости - заводу присвоен статус промышленного комплекса, а потому у "Москвича" появятся дополнительные возможности и налоговые льготы.
Сейчас на возрожденном производстве трудятся 1600 человек. Выпускаются "Москвич-3", электрическая его версия 3Е, седан "Москвич-6", выпустили уже более 27 000 машин.
"В планах на следующий год — начать производство ещё двух моделей: кроссоверов "Москвич 5" и "Москвич 8"", — добавил Сергей Собянин.