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«Со среды станет бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота вводится в России с 12 июля

Программа "Активное долголетие" открывает для с...

pg21.ru

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Жизнь после пенсии не обязана замедляться — она может быть полна новых увлечений и самореализации.

Программа "Активное долголетие" предлагает старшему поколению уникальные возможности для физического развития, творческого самовыражения и участия в волонтерской деятельности.

Преобразование старости

Сегодня пенсионный возраст воспринимается как шанс для самовыражения, а не как период отдыха. Программа "Активное долголетие" помогает изменить стереотипы о старости, предлагая пенсионерам новые способы быть активными и полезными обществу.

Волонтерство: путь к социальной активности

Волонтерская деятельность играет ключевую роль в улучшении психоэмоционального состояния пенсионеров, снижая чувство одиночества и укрепляя социальные связи. Проект "Серебряные волонтеры" помогает пожилым людям становиться частью больших социальных процессов.

Творческое самовыражение: фотоискусство

Фотография — это не только увлечение, но и способ выразить себя, увидеть мир по-новому. В рамках программы пенсионеры могут развивать свои художественные навыки и участвовать в выставках, создавая уникальные работы.

Скандинавская ходьба: здоровье и новые знакомства

Скандинавская ходьба является не только способом улучшения здоровья, но и важным социальным занятием. Занятия в группах помогают укреплять как физическое состояние, так и социальные связи между пенсионерами.

Развитие программы в будущем

Программа продолжает развиваться, предлагая новые возможности для пенсионеров, такие как обучение цифровым технологиям, развитие менторства и межпоколенческих проектов, что позволяет старшему поколению быть активным и полезным обществу.

Активное долголетие — это не просто программа, а новая философия жизни, которая открывает пенсионерам двери в мир безграничных возможностей.

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