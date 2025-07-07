«Со среды станет бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота вводится в России с 11 июля
pg21.ru
После выхода на пенсию жизнь может продолжаться, становясь более насыщенной и интересной.
Программа "Активное долголетие" открывает новые горизонты для пенсионеров, предлагая им возможность для самореализации и активного участия в жизни общества.
Преобразование восприятия старости
Если раньше пенсионный возраст ассоциировался с отдыхом и покоем, то теперь все чаще воспринимается как время для новых начинаний и самовыражения. Программа "Активное долголетие" предоставляет уникальные возможности для старшего поколения заново открывать мир, укреплять здоровье и делать общество лучше.
Волонтерство: сила сообщества
Одним из значимых направлений программы является волонтерство. Участие в волонтерской деятельности помогает не только решать социальные проблемы, но и улучшать психоэмоциональное состояние пенсионеров, снижать чувство одиночества и укреплять социальные связи.
Фотография как средство самовыражения
Фотография является одним из самых популярных видов творчества в программе "Активное долголетие". Она помогает пенсионерам развивать эстетическое восприятие мира, находить новые увлечения и общаться с другими людьми через искусство.
Скандинавская ходьба: здоровье и общение
Программа активно развивает скандинавскую ходьбу, которая идеально подходит для пожилых людей. Эта физическая активность не только улучшает здоровье, но и способствует созданию новых знакомств в группах, что играет важную роль в социальной адаптации пенсионеров.
Будущее активного долголетия
Программа продолжит развиваться, расширяя возможности для пенсионеров: от обучения цифровым технологиям до развития межпоколенческих проектов и профессионального менторства.
"Активное долголетие" — это возможность для пенсионеров не просто прожить, а активно жить и развиваться, что позволяет каждому найти своё место в обществе, несмотря на возраст.
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