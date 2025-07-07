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«Со среды станет бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота вводится в России с 11 июля

Программа "Активное долголетие" открывает новые...

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После выхода на пенсию жизнь может продолжаться, становясь более насыщенной и интересной.

Программа "Активное долголетие" открывает новые горизонты для пенсионеров, предлагая им возможность для самореализации и активного участия в жизни общества.

Преобразование восприятия старости

Если раньше пенсионный возраст ассоциировался с отдыхом и покоем, то теперь все чаще воспринимается как время для новых начинаний и самовыражения. Программа "Активное долголетие" предоставляет уникальные возможности для старшего поколения заново открывать мир, укреплять здоровье и делать общество лучше.

Волонтерство: сила сообщества

Одним из значимых направлений программы является волонтерство. Участие в волонтерской деятельности помогает не только решать социальные проблемы, но и улучшать психоэмоциональное состояние пенсионеров, снижать чувство одиночества и укреплять социальные связи.

Фотография как средство самовыражения

Фотография является одним из самых популярных видов творчества в программе "Активное долголетие". Она помогает пенсионерам развивать эстетическое восприятие мира, находить новые увлечения и общаться с другими людьми через искусство.

Скандинавская ходьба: здоровье и общение

Программа активно развивает скандинавскую ходьбу, которая идеально подходит для пожилых людей. Эта физическая активность не только улучшает здоровье, но и способствует созданию новых знакомств в группах, что играет важную роль в социальной адаптации пенсионеров.

Будущее активного долголетия

Программа продолжит развиваться, расширяя возможности для пенсионеров: от обучения цифровым технологиям до развития межпоколенческих проектов и профессионального менторства.

"Активное долголетие" — это возможность для пенсионеров не просто прожить, а активно жить и развиваться, что позволяет каждому найти своё место в обществе, несмотря на возраст.

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