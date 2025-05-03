Со 2 мая для россиян пустят в ход историческую денежную реформу — такого не было с лихих 90-х

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Цифровой рубль в России: что изменится в 2025 году
С весны 2025 года в России начинается важный финансовый этап — запуск цифрового рубля. Это новая форма государственной валюты, которая будет использоваться наряду с привычными наличными и безналичными деньгами.
Что такое цифровой рубль?
Цифровой рубль — это специальный токен, выпущенный Центробанком. Он будет храниться на защищённой платформе и использоваться через электронные кошельки. Платежи будут проходить с помощью QR-кодов. Карты и бумажные деньги останутся, но со временем их значение уменьшится.
Как будет происходить внедрение
Переход на цифровую валюту будет постепенным:
До июля 2025 года — подключатся 13 крупнейших банков.
До июля 2026 года — доступ получат все банки с универсальной лицензией.
До июля 2027 года — присоединятся региональные и небольшие кредитные организации.
В торговле также вводят обязательный приём цифрового рубля:
С июля 2025 года — для компаний с оборотом от 30 млн рублей.
С июля 2026 года — от 20 млн рублей.
С июля 2027 года — для всех предприятий торговли и сервиса.
Что это значит для обычных людей
Открыть цифровой кошелёк можно будет через банк.
Платежи и переводы будут бесплатными.
Деньги будут привязаны к конкретному человеку — это усилит безопасность.
Расчёты — через единый QR-код, без карты или наличных.
Почему это важно
Цифровой рубль — это шаг в сторону полной цифровизации экономики. В отличие от криптовалют, он полностью контролируется государством. Это обеспечит прозрачность, уменьшит расходы и ускорит расчёты. Центробанк будет единственным эмитентом таких денег — без посредников, сообщает samaraonline24.
Что нужно знать уже сейчас
С 21 апреля 2025 года начался переход к цифровому рублю.
Летом 2025 года первые пользователи получат доступ.
Бизнес будет обязан принимать цифровые рубли.
Это коснётся всех: и покупателей, и предпринимателей.
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