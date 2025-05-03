Со 2 мая для россиян пустят в ход историческую денежную реформу — такого не было с лихих 90-х

Цифровой рубль в России: что изменится в 2025 году

С весны 2025 года в России начинается важный финансовый этап — запуск цифрового рубля. Это новая форма государственной валюты, которая будет использоваться наряду с привычными наличными и безналичными деньгами.

Что такое цифровой рубль?

Цифровой рубль — это специальный токен, выпущенный Центробанком. Он будет храниться на защищённой платформе и использоваться через электронные кошельки. Платежи будут проходить с помощью QR-кодов. Карты и бумажные деньги останутся, но со временем их значение уменьшится.

Как будет происходить внедрение

Переход на цифровую валюту будет постепенным:

До июля 2025 года — подключатся 13 крупнейших банков.

До июля 2026 года — доступ получат все банки с универсальной лицензией.

До июля 2027 года — присоединятся региональные и небольшие кредитные организации.

В торговле также вводят обязательный приём цифрового рубля:

С июля 2025 года — для компаний с оборотом от 30 млн рублей.

С июля 2026 года — от 20 млн рублей.

С июля 2027 года — для всех предприятий торговли и сервиса.

Что это значит для обычных людей

Открыть цифровой кошелёк можно будет через банк.

Платежи и переводы будут бесплатными .

Деньги будут привязаны к конкретному человеку — это усилит безопасность.

Расчёты — через единый QR-код, без карты или наличных.

Почему это важно

Цифровой рубль — это шаг в сторону полной цифровизации экономики. В отличие от криптовалют, он полностью контролируется государством. Это обеспечит прозрачность, уменьшит расходы и ускорит расчёты. Центробанк будет единственным эмитентом таких денег — без посредников, сообщает samaraonline24.

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