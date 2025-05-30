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Со 2 июня запрещено для всех водителей: приготовьтесь платить 4-значные суммы за каждый выезд

С января 2025 года в России изменились правила ...

drive2.ru

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С января 2025 года в России вступили в силу новые правила, касающиеся оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Изменения затронули не только суммы штрафов, но и условия предоставления скидок. Рассказываем, что теперь важно учитывать автомобилистам.

Новые условия скидок: платить быстрее — экономить меньше

Ранее водители могли оплатить только 50% от суммы штрафа, если делали это в течение 20 дней. Теперь срок действия скидки увеличен до 30 дней, но сама скидка снижена до 25%.

Пример:

Штраф в размере 5000 рублей раньше можно было оплатить за 2500 рублей. Теперь — только за 3750 рублей при своевременной оплате.

Цель изменений — повысить дисциплину на дорогах и сократить число нарушений.

Какие штрафы увеличились с 2025 года

С нового года выросли штрафы за наиболее распространённые и опасные нарушения:

  • Превышение скорости на 20–40 км/ч — теперь 750 рублей (вместо 500 ранее).
  • Повторный проезд на красный — 7500 рублей.
  • Вождение в состоянии алкогольного опьянения — 45 000 рублей.

Особый акцент сделан на повторных и грубых нарушениях, за которые теперь предусмотрены максимально жёсткие санкции.

Почему это важно

Эксперты считают, что прежняя система воспринималась водителями как «налог на невнимательность». Теперь же выгода от быстрой оплаты стала менее ощутимой, а повторные нарушения — особенно дорогостоящими.

При этом часть собранных средств будет направляться на:

  • ремонт и модернизацию дорог,
  • установку новых знаков,
  • повышение безопасности на опасных участках.

Что нужно помнить каждому водителю

  • Скидка: 25% при оплате в течение 30 дней.
  • Суммы штрафов: стали выше по основным видам нарушений.
  • Повторные проступки: наказываются особенно строго.

Главное правило: соблюдение ПДД — лучший способ избежать расходов и сохранить жизнь, сообщает pg11.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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