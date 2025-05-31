Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Со 2 июня под запретом для всех водителей: приготовьтесь платить 4-значные суммы за каждый выезд

С начала 2025 года в России изменились правила ...

dagpravda.ru

Подписаться на Дзен.канал

С начала 2025 года в России изменились правила оплаты штрафов за нарушения ПДД. Водителям стоит быть внимательнее — поменялись не только размеры штрафов, но и условия предоставления скидок, а также сроки их действия. Цель изменений — повысить дисциплину на дорогах и снизить число нарушений.

Как теперь действует система скидок?

Раньше водители могли оплатить половину штрафа, если сделали это в течение 20 дней. Теперь срок увеличен до 30 дней, но скидка уменьшена до 25%. Например, при штрафе в 5000 рублей теперь надо заплатить 3750 рублей вместо прежних 2500 рублей.

Какие штрафы выросли?

  • Превышение скорости на 20–40 км/ч — штраф 750 рублей.

  • Повторный проезд на красный свет — штраф 7500 рублей.

  • Вождение в состоянии алкогольного опьянения — штраф 45 000 рублей.

Особое внимание уделяется повторным и опасным нарушениям — за них наказания стали строже.

Почему изменили правила?

Эксперты считают, что новые нормы помогут водителям стать внимательнее и ответственнее. Раньше штрафы воспринимались как неизбежные расходы, теперь выгода от быстрой оплаты уменьшилась. Часть средств от штрафов будет направлена на ремонт дорог, установку знаков и повышение безопасности.

Что нужно помнить водителю?

  • Скидка на штраф — 25% при оплате в течение 30 дней.

  • Штрафы за распространённые нарушения выросли.

  • За повторные нарушения предусмотрены более жёсткие меры.

  • Лучший способ избежать штрафов — соблюдать правила дорожного движения.

  • При получении штрафа рекомендуется оплачивать его как можно быстрее, чтобы получить скидку., пишет volgogradru.com.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Где в Татарстане можно купаться этим летом: полный список пляжей

Интересное в Казани

16 часов назад

В Казани, как в Версале: рассказываем, об историческом особняке, где устраивают свадьбы, достойные экранизации

жук вонючка укусил

Не у нас

21 час назад

DM: Известно лекарство, которое вызывает опухоль мозга

Интересное в Казани

2 дня назад

Когда чистота во вред: три распространенные ошибки казанцев, которые могут погубить ковер

эмалирование ванн в Санкт-Петербурге

Лонгриды

19 часов назад

Штормовая жара в Казани: антициклон держит республику в знойном плену

Новости Татарстана

день назад

В заброшенном коровнике в Татарстане нашли тело 21-летнего студента

Не у нас

день назад

Строительство Великой Китайской стены началось раньше, чем все думали

Не у нас

день назад

Иеромонах Иоанн оценил слова протоиерея о запрете браков с людьми другой веры

Не у нас

5 часов назад

Ученые рассказали, что пиво помогает сохранить память, но при одном условии
Лонгриды
2 дня назад

Звезда «Матч ТВ» Камиля Харисова о командной тактике и неожиданных союзах в «Мастере игры»

Многим татарстанцам Камиля Харисова известна, к...

Не у нас

час назад

Учёные рассказали, какую пищу они никогда не будут есть

Не у нас

час назад

Ученые заявили, что цвет листвы может предупреждать о скором извержении вулкана

Не у нас

час назад

Певец Shaman рассказал, чего он боится больше всего

Не у нас

2 часа назад

В древнем соборе Германии люди выступили с ощипанными цыплятами в подгузниках
VK Fest выпустил эксклюзивную серию билетов с р...
Новости Казани
21 час назад

VK Fest выпустил эксклюзивную серию билетов с работой художника из Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Пострадавшим на производстве в Татарстане подарили автомобили

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане ожидается сильный дождь

Новости Татарстана

18 часов назад

Легковушка сбила 11-летнюю девочку на «зебре» в Челнах
«Хрустит - значит, беда»: казанский врач расска...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Хрустит - значит, беда»: казанский врач рассказал, как не пропустить разрушение челюстного сустава