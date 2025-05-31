Со 2 июня под запретом для всех водителей: приготовьтесь платить 4-значные суммы за каждый выезд

С начала 2025 года в России изменились правила оплаты штрафов за нарушения ПДД. Водителям стоит быть внимательнее — поменялись не только размеры штрафов, но и условия предоставления скидок, а также сроки их действия. Цель изменений — повысить дисциплину на дорогах и снизить число нарушений.

Как теперь действует система скидок?

Раньше водители могли оплатить половину штрафа, если сделали это в течение 20 дней. Теперь срок увеличен до 30 дней, но скидка уменьшена до 25%. Например, при штрафе в 5000 рублей теперь надо заплатить 3750 рублей вместо прежних 2500 рублей.

Какие штрафы выросли?

Превышение скорости на 20–40 км/ч — штраф 750 рублей.

Повторный проезд на красный свет — штраф 7500 рублей.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения — штраф 45 000 рублей.

Особое внимание уделяется повторным и опасным нарушениям — за них наказания стали строже.

Почему изменили правила?

Эксперты считают, что новые нормы помогут водителям стать внимательнее и ответственнее. Раньше штрафы воспринимались как неизбежные расходы, теперь выгода от быстрой оплаты уменьшилась. Часть средств от штрафов будет направлена на ремонт дорог, установку знаков и повышение безопасности.

Что нужно помнить водителю?