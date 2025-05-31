Со 2 июня под запретом для всех водителей: приготовьтесь платить 4-значные суммы за каждый выезд
dagpravda.ru
С начала 2025 года в России изменились правила оплаты штрафов за нарушения ПДД. Водителям стоит быть внимательнее — поменялись не только размеры штрафов, но и условия предоставления скидок, а также сроки их действия. Цель изменений — повысить дисциплину на дорогах и снизить число нарушений.
Как теперь действует система скидок?
Раньше водители могли оплатить половину штрафа, если сделали это в течение 20 дней. Теперь срок увеличен до 30 дней, но скидка уменьшена до 25%. Например, при штрафе в 5000 рублей теперь надо заплатить 3750 рублей вместо прежних 2500 рублей.
Какие штрафы выросли?
Превышение скорости на 20–40 км/ч — штраф 750 рублей.
Повторный проезд на красный свет — штраф 7500 рублей.
Вождение в состоянии алкогольного опьянения — штраф 45 000 рублей.
Особое внимание уделяется повторным и опасным нарушениям — за них наказания стали строже.
Почему изменили правила?
Эксперты считают, что новые нормы помогут водителям стать внимательнее и ответственнее. Раньше штрафы воспринимались как неизбежные расходы, теперь выгода от быстрой оплаты уменьшилась. Часть средств от штрафов будет направлена на ремонт дорог, установку знаков и повышение безопасности.
Что нужно помнить водителю?
Скидка на штраф — 25% при оплате в течение 30 дней.
Штрафы за распространённые нарушения выросли.
За повторные нарушения предусмотрены более жёсткие меры.
Лучший способ избежать штрафов — соблюдать правила дорожного движения.
При получении штрафа рекомендуется оплачивать его как можно быстрее, чтобы получить скидку., пишет volgogradru.com.
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