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Со 2 июня не позволят всем водителям: приготовьтесь платить 4-значные суммы за каждый выезд

С начала 2025 года в России вступили в силу нов...

gurb.mosreg.ru

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С начала 2025 года в России вступили в силу новые правила, касающиеся штрафов за нарушения ПДД. Изменения затронули не только суммы штрафов, но и условия их оплаты со скидкой.

Скидки теперь другие

Раньше при быстрой оплате можно было заплатить только половину суммы, если уложиться в 20 дней. Теперь на оплату дают больше времени — 30 дней, но сама скидка сократилась до 25%. К примеру, если штраф составляет 5000 рублей, то при оплате в срок нужно внести 3750 рублей.

Какие штрафы стали больше

В 2025 году выросли штрафы за некоторые распространённые нарушения:

– За превышение скорости на 20–40 км/ч теперь придётся заплатить 750 рублей;
– Повторный проезд на красный сигнал обойдётся в 7500 рублей;
– Вождение в нетрезвом виде — 45 000 рублей штрафа.

Повторные и опасные нарушения теперь караются строже — это сделано, чтобы повысить безопасность на дорогах.

Зачем это сделали

По мнению экспертов, такие меры помогут повысить дисциплину среди водителей. Раньше многие воспринимали штрафы как обычные расходы. Сейчас же быстрая оплата уже не даёт такого большого преимущества. Часть средств, собранных с нарушений, пойдёт на ремонт дорог, новые знаки и улучшение условий на трассах.

Что стоит помнить

– Скидка теперь составляет 25% и действует 30 дней;
– Некоторые штрафы стали выше;
– За повторные нарушения — более жёсткие наказания.

Самый простой способ не попасть на деньги — соблюдать правила. А если штраф всё же выписан, лучше не тянуть с оплатой, чтобы воспользоваться скидкой, пишет volgogradru.com.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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