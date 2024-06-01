Снизится уже с 2025 года: стало известно, кому государство возвратит налоги

Предложения Министерства финансов России включают в себя изменение шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Вместо текущих двух ступеней, они предлагают расширить шкалу до пяти уровней.

Согласно этим новым предложениям, ставка НДФЛ будет зависеть от уровня дохода: 13% для доходов до 2,4 миллиона рублей в год, 15% для части доходов, превышающих 2,5 миллиона рублей в год, но не достигающих 5 миллионов рублей, и 18% для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год, но не достигающих 20 миллионов рублей.

Для доходов в пределах от 1,67 миллиона до 4,17 миллиона рублей в месяц будет установлена ставка 20%, а для доходов свыше 4,17 миллиона рублей в месяц - 22%. Эти изменения коснутся всех налогоплательщиков, за исключением участников СВО.

Начиная с нового года, налоговые изменения затронут налог на прибыль, который для фирм вырастет до 25%, с уровня в 20%. Также, индивидуальные предприниматели и компании, использующие упрощенную систему налогообложения, будут обязаны уплатить НДС, если объем их годового оборота превысит 60 миллионов рублей, сообщает БАНКИ.РУ.