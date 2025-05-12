Снимает боль моментально: бальзам для суставов по древнему монастырскому рецепту

Простая, но эффективная растирка для суставов готовится из натуральных компонентов — жгучего перца, чеснока и лимона.

Такая настойка обладает разогревающим и местноанестезирующим эффектом, помогает при боли, воспалениях и переохлаждениях.

Что делает её эффективной?

Чеснок — природный антисептик, снимает воспаление.

Лимон — освежает, нейтрализует резкость других компонентов.

Острый перец — разогревает, усиливает приток крови к проблемной зоне.

Как приготовить?

Возьмите:

300 г чеснока (очищенного),

3 лимона (с кожурой),

2–3 стручка красного перца.

Измельчите всё через мясорубку или блендер.

Переложите в стеклянную банку.

Залейте спиртом или водкой — жидкость должна покрывать массу.

Настаивайте 10–15 дней в тёмном месте при комнатной температуре.

Процедите и используйте наружно — для растирания суставов и болезненных участков.

Применять только наружно! Избегайте попадания на слизистые и открытые раны.