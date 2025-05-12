Снимает боль моментально: бальзам для суставов по древнему монастырскому рецепту
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Простая, но эффективная растирка для суставов готовится из натуральных компонентов — жгучего перца, чеснока и лимона.
Такая настойка обладает разогревающим и местноанестезирующим эффектом, помогает при боли, воспалениях и переохлаждениях.
Что делает её эффективной?
- Чеснок — природный антисептик, снимает воспаление.
- Лимон — освежает, нейтрализует резкость других компонентов.
- Острый перец — разогревает, усиливает приток крови к проблемной зоне.
Как приготовить?
Возьмите:
- 300 г чеснока (очищенного),
- 3 лимона (с кожурой),
- 2–3 стручка красного перца.
Измельчите всё через мясорубку или блендер.
Переложите в стеклянную банку.
Залейте спиртом или водкой — жидкость должна покрывать массу.
Настаивайте 10–15 дней в тёмном месте при комнатной температуре.
Процедите и используйте наружно — для растирания суставов и болезненных участков.
Применять только наружно! Избегайте попадания на слизистые и открытые раны.
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