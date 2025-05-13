Снимает боль молниеносно: бальзам для суставов по древнему монастырскому рецепту
immunocap.ru
Почему она работает?
Эффективность этого средства объясняется сочетанием трёх активных компонентов:
- Чеснок — природный антисептик, уменьшает воспаление и снимает напряжение в тканях.
- Лимон — смягчает состав, нейтрализует запах, содержит витамин C, укрепляющий сосуды.
- Красный перец — обладает мощным разогревающим эффектом, улучшает кровоток, ускоряет восстановление.
Это сочетание активно воздействует на кожу и мягкие ткани, создавая эффект лёгкой анестезии и улучшая подвижность суставов.
Как приготовить растирку
Ингредиенты:
- 300 г очищенного чеснока
- 3 лимона (не очищать от кожуры)
- 2–3 стручка острого красного перца
- спирт или водка (достаточно, чтобы покрыть смесь)
Пошагово:
- Измельчите чеснок, лимоны и перец с помощью мясорубки или блендера.
- Переложите массу в стеклянную банку.
- Залейте спиртом или водкой так, чтобы жидкость полностью покрывала смесь.
- Уберите в тёмное место при комнатной температуре на 10–15 дней.
- Процедите через марлю.
- Храните готовую настойку в холодильнике или в плотно закрытой бутылке.
Как применять
- Используйте только наружно.
- Втирайте в область суставов или болезненных участков лёгкими массажными движениями.
- Лучше всего — вечером, на сухую и чистую кожу.
- Избегайте попадания на слизистые и открытые раны.
Применение такого средства помогает снять боль, уменьшить отёк и ускорить восстановление после переохлаждения, нагрузки или воспаления.
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