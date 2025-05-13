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Снимает боль молниеносно: бальзам для суставов по древнему монастырскому рецепту

Простая и натуральная настойка для суставов пом...

immunocap.ru

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Почему она работает?

Эффективность этого средства объясняется сочетанием трёх активных компонентов:

  • Чеснок — природный антисептик, уменьшает воспаление и снимает напряжение в тканях.
  • Лимон — смягчает состав, нейтрализует запах, содержит витамин C, укрепляющий сосуды.
  • Красный перец — обладает мощным разогревающим эффектом, улучшает кровоток, ускоряет восстановление.

Это сочетание активно воздействует на кожу и мягкие ткани, создавая эффект лёгкой анестезии и улучшая подвижность суставов.

Как приготовить растирку

Ингредиенты:

  • 300 г очищенного чеснока
  • 3 лимона (не очищать от кожуры)
  • 2–3 стручка острого красного перца
  • спирт или водка (достаточно, чтобы покрыть смесь)

Пошагово:

  1. Измельчите чеснок, лимоны и перец с помощью мясорубки или блендера.
  2. Переложите массу в стеклянную банку.
  3. Залейте спиртом или водкой так, чтобы жидкость полностью покрывала смесь.
  4. Уберите в тёмное место при комнатной температуре на 10–15 дней.
  5. Процедите через марлю.
  6. Храните готовую настойку в холодильнике или в плотно закрытой бутылке.

Как применять

  • Используйте только наружно.
  • Втирайте в область суставов или болезненных участков лёгкими массажными движениями.
  • Лучше всего — вечером, на сухую и чистую кожу.
  • Избегайте попадания на слизистые и открытые раны.

Применение такого средства помогает снять боль, уменьшить отёк и ускорить восстановление после переохлаждения, нагрузки или воспаления.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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