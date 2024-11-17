«Снега не увидим - будет другое»: Роман Вильфанд ошарашил россиян прогнозом на Новый год по каждому региону

В этом году зима в России внезапно наступила уже в октябре, охватив не только обычные северные и восточные территории, но и неожиданно добравшись до южных районов Сибири, к удивлению местных жителей.

Ранние снегопады поразили разные уголки страны

Если говорить о Северо-Западе, а также о Северо-Востоке нашей страны, то они уже покрыты северным покровом. Первые сугробы появляются уже и в Иркутской области. Погружаются в зимнюю атмосферу и Южные районы, которые не так часто могут встретить снег особо рано. Как отмечает известный специалисты по погоде, Вильфанд, предсказать, как долго снежный покров, выпавший осенью, продержится - не так то просто. Он уверен, что если и есть места, где снег так и останется уде до зимы, то это явно будет не везде.

Изменение климата и его влияние на первые снегопады

Вильфанд также отметил и то, что в последние десятки лет первые снегопады стали перемещаться во временных рамках, они уже не начинают, как раньше, в сентябре или октябре. Главная причина таких изменений - это серьезные климатические сдвиги, которые приводят к тому, что погода становится нестабильной и непредсказуемой.

Почему снегопады начинаются раньше

Сдвиг сроков первых снегопадов связан с глобальным изменением климата. С каждым десятилетием погода становится всё более непредсказуемой, а регионы, привыкшие к регулярным снегопадам в определённые периоды, теперь испытывают резкие колебания температур и нестабильность снежного покрова.

Прогнозы на ближайшие недели

По прогнозам метеорологов, осенний период 2024 года продолжит демонстрировать погодные сюрпризы, включая снегопады и резкие перепады температур. В южных и центральных регионах России могут вернуться тёплые дни, но к середине октября ожидается установление холодной погоды, что подчёркивает важность адаптации к быстро меняющимся климатическим условиям, отмечает источник.