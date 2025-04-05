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"Снег на майских праздниках": Вильфанд озвучил россиянам точный прогноз на весну - выходные будут подпорчены

Научный руководитель Гидрометцентра России Рома...

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился прогнозом погоды на весенний период и рассказал, стоит ли ждать снегопадов в апреле и на майские выходные.

По его словам, в центральной части европейской России маловероятно, что в начале мая снова выпадет снег. Он напомнил, что прошлогодний снег 9 мая был исключительным случаем, который не вписывается в типичные климатические нормы региона.

Что касается апреля, Вильфанд отметил, что этот месяц по-прежнему будет капризным — возможны кратковременные снегопады, но они быстро будут исчезать благодаря весеннему солнцу.

Итог прогноза — в мае погода порадует стабильностью и отсутствием сюрпризов в виде снега. А вот в апреле по-прежнему стоит ожидать переменчивости, включая возможные, но недолговечные осадки, пишет progorodsamara.ru.

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