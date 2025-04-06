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"Снег на майских праздниках": Вильфанд озвучил россиянам новый прогноз на весну - выходные окажутся подпорчены

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильф...

35.mchs.gov.ru

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд поделился прогнозом погоды на весну и развеял опасения о возможном возвращении снега в мае.

По его словам, в центральной части европейской России снег на майские праздники — крайне маловероятное явление. Он напомнил, что снегопад 9 мая в прошлом году был исключением из правил и никак не вписывается в климатические нормы региона.

Что касается апреля, то Вильфанд отметил, что этот месяц часто приносит переменчивую погоду. Кратковременные снегопады в это время возможны, но долго не задерживаются — весеннее солнце быстро справляется с осадками.

Таким образом, майские в Центральной России, по предварительным прогнозам, будут тёплыми и без снега, а вот в апреле стоит быть готовыми к погодным колебаниям, пишет progorodsamara.ru.

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