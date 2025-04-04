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«Снег на майских праздниках»: Роман Вильфанд озвучил россиянам новый прогноз на весну - выходные будут подпорчены

Роман Вильфанд из Гидрометцентра России делится...

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Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, поделился своими ожиданиями относительно погодных условий на предстоящую весну, особо остановившись на особенностях апреля и ожиданиях на майские праздники в центральной европейской части России.

Нестабильный апрель ожидает россиян

Вильфанд указал, что апрель традиционно приносит с собой переменчивую погоду, и этот год не станет исключением. Возможные кратковременные снегопады всё же будут быстро сменяться весенним теплом, благодаря активному солнцу, которое помогает снегу быстро таять.

Май без снежных сюрпризов

Относительно майских праздников Роман Вильфанд успокаивает: шансы увидеть снег в этот период крайне малы. Он напомнил, что прошлогоднее снежное покрытие в начале мая было аномалией и не характерно для климата региона. Эксперт предсказывает, что майские праздники пройдут в комфортных и благоприятных погодных условиях.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, жители центральной части России могут ожидать приятную весну с минимальной вероятностью неожиданных погодных изменений в мае, в то время как апрель все еще может преподнести некоторые погодные испытания, сообщает progorodsamara.

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