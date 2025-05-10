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Снять деньги в банкомате не выйдет: коснется всех россиян с 11 мая из-за обстоятельств в стране

В Подмосковье и ряде других городов возникли пр...

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В Подмосковье и ряде других городов возникли проблемы с мобильным интернетом, что неожиданно отразилось на работе банкоматов. Многие из них подключаются к сети через мобильную связь, и при сбоях в интернете просто перестают работать.

Ситуация связана с ограничениями, введёнными 5 мая в Москве в рамках усиленных мер безопасности на праздники. Жители уже получали уведомления о возможных перебоях в интернете — теперь стало ясно, насколько это может повлиять на повседневные вещи.

Что именно произошло?

  • Некоторые банкоматы не выдают деньги и не принимают карты из-за потери соединения.

  • Доставка заказов тоже под угрозой: курьеры используют мобильную сеть для связи, навигации и приёма оплаты. При сбоях возникают задержки, а часть заказов может быть оформлена с трудом.

Что делать?

  • Лучше иметь при себе немного наличных — на случай, если банкомат или терминал не будут работать.

  • При заказе доставки заранее уточняйте у службы поддержки, возможны ли сбои.

  • Если планируете покупки или поездки в период с 7 по 9 мая, учитывайте возможные задержки и неполадки.

Ограничения, скорее всего, временные, но на всякий случай стоит быть готовыми к неудобствам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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