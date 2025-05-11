Снять деньги в банкомате не сможет никто: коснется всех россиян с 12 мая из-за обстоятельств в стране

Наличные снова в цене

В Подмосковье и ряде других городов возникли перебои с мобильным интернетом, что неожиданно повлияло на работу банкоматов — некоторые из них перестали функционировать. Это связано с тем, что многие устройства используют мобильную связь для проведения операций и передачи данных, и сбои в интернете делают их бесполезными.

Эти сложности стали очередным проявлением проблем со связью, о которых уже сообщалось ранее. Так, 5 мая москвичей предупреждали о возможных ограничениях в доступе к интернету из-за усиленных мер безопасности на майские праздники.

Проблемы затронули и курьерские службы. Несколько сервисов заранее сообщили клиентам, что с 7 по 9 мая возможны трудности с оформлением и оплатой заказов. Дело в том, что курьеры зависят от мобильного интернета: он нужен для навигации, связи с оператором, работы с платежами и мобильными кассами. Перебои в доступе к сети могут привести к задержкам и затруднениям при доставке.