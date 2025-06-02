Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Сняли свою смерть на видео: прогулка двух школьниц закончилась страшной трагедией

В Ленинградской области две 11-летние девочки п...

dsk-stolica.ru

Подписаться на Дзен.канал

Трагедия в Ленинградской области: две 11-летние девочки погибли под бетонными плитами

31 мая около 17 часов в деревне Терпилицы Волосовского района Ленинградской области произошла трагедия — две 11-летние школьницы погибли в заброшенном здании бывшего сельскохозяйственного предприятия. На них обрушились бетонные плиты перекрытия, от чего девочки скончались на месте.

По данным следствия, в момент происшествия дети снимали видео. Отец одной из девочек рассказал, что одна из школьниц долбила кирпичом полуразрушенную стену, что и спровоцировало обрушение. Телефон с записью был найден на подоконнике.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», сообщает kazanfirst.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

13 часов назад

Выяснилось, что запрещается делать православным 2 июня

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Атмосферные веранды Казани: места для незабываемого отдыха этим летом

травля тараканов жидкий барьер

Не у нас

14 часов назад

Батюшка рассказал, какая смерть признана Русской Церковью постыдной

Интересное в Казани

3 дня назад

В Казани, как в Версале: рассказываем, об историческом особняке, где устраивают свадьбы, достойные экранизации

продвижение на авито 2022 в Москве

Новости Татарстана

9 часов назад

Старше на 29 лет: жена Рахматуллина сообщила, как ее родители отнеслись к Ринату

Новости Татарстана

12 часов назад

Появились кадры обысков стройфирмы в РТ, которая обманула людей на 52 млн рублей

Новости Татарстана

11 часов назад

Телеведущая из Татарстана Камиля Харисова выбыла из шоу «Мастер игры»

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане на Каме с перевернувшейся лодки спасли 2 братьев

Новости Татарстана

7 часов назад

В РТ 2 и 3 июня ожидаются сильные дожди и порывистый ветер
Новости Казани
7 часов назад

В Казани с 4 июня будет ограничено движение по улице Ижевской

Движение будет ограничено из-за ремонта тепловода

Новости Татарстана

7 часов назад

Гидрометцентр Татарстана рассказал о погоде в первые 10 дней

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Атмосферные веранды Казани: места для незабываемого отдыха этим летом

Не у нас

7 часов назад

Ученые назвали привычку сна, которая связана с преждевременной смертью

Новости Татарстана

7 часов назад

Татарстанец потерял более 300 тысяч рублей при покупке машины в интернете
Житель Татарстана пошел под суд за жестокое уби...
Новости Татарстана
2 часа назад

Житель Татарстана пошел под суд за жестокое убийство друга

Не у нас

8 часов назад

Ученые рассказали, когда планета останется без воздуха

Не у нас

8 часов назад

Ученые заявили, что жещинам нравятся мужчины с чертами психопатии

Не у нас

8 часов назад

Археологи из России нашли древний «смартфон» для связи с пришельцами
Когда чистота во вред: три распространенные оши...
Интересное в Казани
5 дней назад

Когда чистота во вред: три распространенные ошибки казанцев, которые могут погубить ковер