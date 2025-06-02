Сняли свою смерть на видео: прогулка двух школьниц закончилась страшной трагедией
dsk-stolica.ru
Трагедия в Ленинградской области: две 11-летние девочки погибли под бетонными плитами
31 мая около 17 часов в деревне Терпилицы Волосовского района Ленинградской области произошла трагедия — две 11-летние школьницы погибли в заброшенном здании бывшего сельскохозяйственного предприятия. На них обрушились бетонные плиты перекрытия, от чего девочки скончались на месте.
По данным следствия, в момент происшествия дети снимали видео. Отец одной из девочек рассказал, что одна из школьниц долбила кирпичом полуразрушенную стену, что и спровоцировало обрушение. Телефон с записью был найден на подоконнике.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», сообщает kazanfirst.
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