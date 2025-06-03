Сняли свою гибель на видео: прогулка двух школьниц закончилась страшной трагедией

Трагедия в Ленинградской области: две 11-летние девочки погибли под бетонными плитами

31 мая около 17:00 в деревне Терпилицы Волосовского района Ленинградской области произошло страшное происшествие. Две 11-летние школьницы погибли в заброшенном здании бывшего сельскохозяйственного предприятия — на них обрушились бетонные плиты перекрытия.

По данным следствия, дети снимали видео в момент трагедии. Отец одной из девочек рассказал, что одна из школьниц долбила кирпичом полуразрушенную стену, что, вероятно, и спровоцировало обрушение. Телефон с записью нашли на подоконнике.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».