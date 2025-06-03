Сняли свою гибель на видео: прогулка двух школьниц закончилась страшной трагедией
vesti-k.ru
Трагедия в Ленинградской области: две 11-летние девочки погибли под бетонными плитами
31 мая около 17:00 в деревне Терпилицы Волосовского района Ленинградской области произошло страшное происшествие. Две 11-летние школьницы погибли в заброшенном здании бывшего сельскохозяйственного предприятия — на них обрушились бетонные плиты перекрытия.
По данным следствия, дети снимали видео в момент трагедии. Отец одной из девочек рассказал, что одна из школьниц долбила кирпичом полуразрушенную стену, что, вероятно, и спровоцировало обрушение. Телефон с записью нашли на подоконнике.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец