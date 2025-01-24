Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Смешайте соду, уксус и йод: хозяйки счастливы из-за этого чудо раствора — теперь пользуются им постоянно

рецепт чудо-раствора из соды, уксуса и йода, ко...

ussurmedia.ru

Подписаться в Telegram

С появлением новой формулы для уборки, состоящей из соды, уксуса и йода, хозяйки по всей стране отмечают удивительные результаты.

Этот простой, но эффективный раствор преобразил процесс уборки, делая его не только более эффективным, но и экологически безопасным.

Создание чудо-раствора

Для приготовления этого универсального чистящего средства необходимо:

  • Смешать 1 столовую ложку пищевой соды с 1 столовой ложкой столового уксуса.
  • Добавить 5 капель йода.
  • Тщательно перемешать компоненты до получения однородной массы.

Применение раствора этот многофункциональный раствор можно использовать для:

  • Чистки кухонных поверхностей — эффективно удаляет жир и налет.
  • Дезинфекции ванной комнаты — йод обладает отличными антисептическими свойствами.
  • Ухода за стеклами и зеркалами — обеспечивает безупречную чистоту без разводов.
  • Освежения текстиля — удаляет пятна и дезодорирует ткани.

Научное обоснование

Сода служит мягким абразивом, который не повреждает поверхности, а уксус разрушает жир и борется с запахами. Йод усиливает антисептические свойства смеси, делая ее идеальной для глубокой чистки и дезинфекции.

Преимущества использования

  • Безопасность: Средство не содержит вредных химикатов и безопасно для детей и животных.
  • Экономичность: Ингредиенты доступны и недороги.
  • Экологичность: Средство биоразлагаемо и не загрязняет окружающую среду.

Отзывы пользователей

Многие пользователи отмечают, что после начала использования раствора, они заметно сократили количество используемых бытовых химикатов. Раствор не только эффективно чистит, но и оставляет приятный, естественный аромат.

Эксперименты с натуральными чистящими средствами могут значительно изменить подход к домашней уборке. Сода, уксус и йод в совокупности создают мощный раствор, который не только очищает и дезинфицирует, но и делает процесс уборки более безопасным и приятным.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

8 часов назад

Морозы, метели и потепление: как погода в Казани удивляет в январе 2025 года

Новости России

14 часов назад

Центр продвинутой аналитики Альфа-Банка и билайн Big Data & AI представили решение для анализа турпотоков

кошачьи блохи могут кусать человека

Новости Татарстана

день назад

Появилось видео, как машина 22 января на полном ходу взорвалась в Челнах

Новости России

3 дня назад

ВТБ согласовал с ЦБ РФ открытие своего филиала в Иране

ремонт насоса гур в Казани

Новости Татарстана

20 часов назад

Татарстан смирился с ростом тарифов на ЖКУ

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане и еще 2 регионах РФ объявили угрозу атаки БПЛА

Новости Казани

15 часов назад

В Казани 22 января игрок умер во время хоккейного матча

Новости Казани

день назад

Казанцы пожаловались на новую поликлинику

Новости Казани

день назад

Сюрприз: казанец нашел у себя дома мертвого бомжа с проломленной головой
Лонгриды
2 дня назад

Дом дешевле квартиры: что происходит с рынком недвижимости в Казани

Рынок недвижимости Казани продолжает удивлять н...

Новости Татарстана

11 часов назад

Бизнесмен из Татарстана окажется в суде за налоговые махинации на 174 миллиона

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане повысили выплаты контрактникам до 2,8 млн рублей

Новости Татарстана

11 часов назад

Задержали 4 парней, устроивших налет на офис «Таттелекома» в Альметьевске

Новости Казани

12 часов назад

В Казани подросток пытался поджечь административный корпус порохового завода

В селе Сиктерме в Татарстане появится новый курорт
Новости Татарстана
13 часов назад

В селе Сиктерме в Татарстане появится новый курорт

Новости Казани

13 часов назад

Казанский чак-чак хотят сделать предметом охраны исторического поселения

Новости Татарстана

13 часов назад

Депутаты и силовики: кто пошел под суд в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

14 часов назад

Ахметова: Надо ввести моду на семейные ценности и многодетную семью в Татарстане
Новости России
4 дня назад

Популярность выездного сервиса среди жителей в регионах обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка выросла в 4 раза