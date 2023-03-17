"Смертельная опасность": врач объяснил, почему крайне опасно копить недосып до выходных

Врач Тонев проинформировал, почему нельзя копить недосып до выходных

Врач-невролог клиники "Ниармедик" Михаил Тонев рассказал "РГ", что недостаточное количество сна в будни и сон до середины дня на выходных негативно сказываются на здоровье человека.

Медик считает, что ранее многие были уверены: хронический недосып можно компенсировать ударным сном в выходные. Однако сейчас исследования показывают, отметил Тонев, что внимание и память полностью не восстанавливаются даже через три ночи полноценного сна.

Недосып приводит к нарушениям функций мозга, и сон в выходные не может компенсировать их.

Как заметил специалист, люди, которые спят от 7 до 9 часов, намного реже болеют и быстрее восстанавливаются после перенесенных инфекций и вирусов, а при переходе на длительный период бодрствования и появлении хронического недостатка сна люди жалуются на упадок сил, резкое снижение памяти и концентрации внимания.

Есть у недосыпа и смертельная опасность: необратимые изменения в головном мозге могут провоцировать развитие болезни Альцгеймера или других нейродегенеративных заболеваний ЦНС.

