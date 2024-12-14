Смертельная лихорадка уже в Поволжье: от нее лекарства не найдут

Здравоохранительные органы Марий Эл сообщили о тревожном увеличении случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) в последнюю неделю ноября, зафиксировав пять новых заражений. Эпидемия затронула различные уголки республики, включая город Волжск, Новоторъяльский и Медведевский районы, с случаями заражения как в домашних условиях, так и на рабочих местах и в лесной зоне.

ГЛПС, вирусное заболевание, переносчиками которого являются мелкие грызуны, может привести к серьёзным последствиям для здоровья, включая острую почечную недостаточность. Учитывая новые данные, медицинские эксперты подчёркивают необходимость соблюдения профилактических мер для минимизации риска инфицирования.

Жители региона призываются укрепить защиту своих жилищ от проникновения грызунов, активно использовать дезинфекционные средства в быту, а также обеспечивать надёжное хранение продовольствия. При выполнении работ в условиях возможного контакта с пылью или на природе рекомендуется ношение респираторов или защитных масок.

Власти и службы здравоохранения настаивают на расширении информационных кампаний о способах предотвращения заболевания и планируют внедрение дополнительных мер для контроля численности грызунов, чтобы остановить распространение вируса в регионе.