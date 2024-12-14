Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Смертельная лихорадка уже в Поволжье: от нее лекарства не найдут

Здравоохранительные органы Марий Эл сообщили о ...

medsoc.adm-nao.ru

Подписаться в Telegram

Здравоохранительные органы Марий Эл сообщили о тревожном увеличении случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) в последнюю неделю ноября, зафиксировав пять новых заражений. Эпидемия затронула различные уголки республики, включая город Волжск, Новоторъяльский и Медведевский районы, с случаями заражения как в домашних условиях, так и на рабочих местах и в лесной зоне.

ГЛПС, вирусное заболевание, переносчиками которого являются мелкие грызуны, может привести к серьёзным последствиям для здоровья, включая острую почечную недостаточность. Учитывая новые данные, медицинские эксперты подчёркивают необходимость соблюдения профилактических мер для минимизации риска инфицирования.

Жители региона призываются укрепить защиту своих жилищ от проникновения грызунов, активно использовать дезинфекционные средства в быту, а также обеспечивать надёжное хранение продовольствия. При выполнении работ в условиях возможного контакта с пылью или на природе рекомендуется ношение респираторов или защитных масок.

Власти и службы здравоохранения настаивают на расширении информационных кампаний о способах предотвращения заболевания и планируют внедрение дополнительных мер для контроля численности грызунов, чтобы остановить распространение вируса в регионе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане на 22,3% могут повысить тарифы на ЖКУ в 2025 году

Новости России

день назад

Клиенты ВТБ смогут оплачивать покупки за рубежом по QR

обработка клопов в квартире цена

Новости Казани

4 часа назад

Полиция назвала причину скопление правоохранителей у бара в центре Казани

Важное в РТ

3 дня назад

Казань попала в топ городов, где раньше всех ложатся спать

комплексный ремонт квартир цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в результате ДТП пострадало 213 диких животных

Новости Казани

день назад

В Казани задержали ОПГ за обнал более 2,5 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане вновь зафиксировано подорожание бензина и дизельного топлива

Новости Казани

день назад

В Казани из нового перинатального центра впервые выписали тройняшек

Новости Казани

день назад

В Казани искусственный интеллект будет искать сосульки на крышах
Лонгриды
22 часа назад

«У нас сложилась банда»: в Казани прошла премьера фильма «Елки 11»

В Казани состоялась премьера долгожданного филь...

Новости Татарстана

24 минуты назад

За сутки в Казани произошло 267 ДТП

Гид по скидкам Казани

день назад

Скучать не придется: редакция собрала гид по развлечениям в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов встретился с руководителем молдавской партии социалистов Игорем Додоном

Новости Татарстана

4 часа назад

Утраченные исторические здания исключают из реестра ОКН
В Татарстане утверждены новые тарифы на вывоз м...
Новости Татарстана
5 часов назад

В Татарстане утверждены новые тарифы на вывоз мусора

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане за неделю подорожали колбаса, мясо и овощи

Новости Казани

5 часов назад

В Казани ограничат движение по ряду улиц из-за подготовки и проведения новогодних мероприятий

Новости Татарстана

5 часов назад

Раис Татарстана поручил усилить контроль за уборкой снега
Новости России
4 дня назад

Лимит на удачу: реальные истории людей, которые очень не вовремя остались без интернета