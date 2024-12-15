Смертельная лихорадка уже в Поволжье: от нее еще не нашли лекарства

В последние недели ноября в Республике Марий Эл было зарегистрировано увеличение числа заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), согласно сообщению пресс-службы Роспотребнадзора. Общее число новых случаев достигло пяти.

Источники заражения различны: большая часть инфицированных столкнулись с вирусом в своих домах, один случай произошел на месте работы, а другой — при посещении лесной территории. Особо затронуты населенные пункты города Волжск, а также Новоторъяльский и Медведевский районы.

Эксперты в области медицины настаивают на необходимости принятия профилактических мер для предотвращения дальнейшего распространения вируса, основными переносчиками которого являются мышевидные грызуны:

Изоляция доступа грызунов : Важно тщательно закрыть все возможные места, через которые грызуны могут проникать в дома и другие здания.

: Важно тщательно закрыть все возможные места, через которые грызуны могут проникать в дома и другие здания. Поддержание чистоты : Осуществлять регулярные влажные уборки и дезинфекцию помещений, чтобы уничтожить возможные вирусные частицы.

: Осуществлять регулярные влажные уборки и дезинфекцию помещений, чтобы уничтожить возможные вирусные частицы. Безопасное хранение продовольствия : Продукты следует хранить в закрытых, недоступных для грызунов местах, чтобы предотвратить их заражение.

: Продукты следует хранить в закрытых, недоступных для грызунов местах, чтобы предотвратить их заражение. Использование средств индивидуальной защиты: При необходимости работы в условиях, где возможно наличие пыли, следует использовать защитные маски или респираторы.

Принятие этих мер будет способствовать снижению риска заражения и защите жителей от этого опасного вирусного заболевания. Власти и медицинские учреждения призывают жителей к бдительности и соблюдению рекомендаций для обеспечения общественной безопасности.