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Смертельная лихорадка уже в Поволжье: от нее еще не нашли лекарства

В последние недели ноября в Республике Марий Эл...

medsoc.adm-nao.ru

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В последние недели ноября в Республике Марий Эл было зарегистрировано увеличение числа заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), согласно сообщению пресс-службы Роспотребнадзора. Общее число новых случаев достигло пяти.

Источники заражения различны: большая часть инфицированных столкнулись с вирусом в своих домах, один случай произошел на месте работы, а другой — при посещении лесной территории. Особо затронуты населенные пункты города Волжск, а также Новоторъяльский и Медведевский районы.

Эксперты в области медицины настаивают на необходимости принятия профилактических мер для предотвращения дальнейшего распространения вируса, основными переносчиками которого являются мышевидные грызуны:

  • Изоляция доступа грызунов: Важно тщательно закрыть все возможные места, через которые грызуны могут проникать в дома и другие здания.
  • Поддержание чистоты: Осуществлять регулярные влажные уборки и дезинфекцию помещений, чтобы уничтожить возможные вирусные частицы.
  • Безопасное хранение продовольствия: Продукты следует хранить в закрытых, недоступных для грызунов местах, чтобы предотвратить их заражение.
  • Использование средств индивидуальной защиты: При необходимости работы в условиях, где возможно наличие пыли, следует использовать защитные маски или респираторы.

Принятие этих мер будет способствовать снижению риска заражения и защите жителей от этого опасного вирусного заболевания. Власти и медицинские учреждения призывают жителей к бдительности и соблюдению рекомендаций для обеспечения общественной безопасности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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