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Смерчи, град и подтопления: где ожидается опасная погода в ближайшие дни - прогноз Романа Вильфанда

Циклон, приближающийся к России, принесёт сильн...

13newsnow.com

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Гидрометцентр РФ объявил экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в ближайшие 24 часа на обширной территории страны.

Мощный циклон, который приближается, принесёт серию опасных метеорологических явлений, включая ливни, град, шквалы и угрозу наводнений.

Центральная Россия — первые удары стихии

Сильные ливни уже охватили Владимирскую и Костромскую области, а в других районах Центрального федерального округа продолжаются интенсивные осадки. В ближайшие дни ухудшение погодных условий продолжится.

Приволжье: грозы и возможные наводнения

Пермский край, Нижегородская и Оренбургская области окажутся в центре непогоды. Ожидаются продолжительные дожди и грозы, что может привести к подтоплениям. Объём осадков может значительно превысить многолетние нормы, увеличив вероятность наводнений.

Юг России: ураганы, град и смерчи

Наибольшую тревогу вызывают предстоящие погодные явления в Крыму, Краснодарском крае, Ставрополье и республиках Северного Кавказа. Прогнозируются сильные ливни, крупный град, грозы и ураганные порывы ветра до 25 м/с. В Краснодарском крае также возможны смерчи и резкий подъём уровня воды в реках.

Сибирь: шквалы и грозы

Омская область и Алтайский край уже пострадали от ливней и града, а порывы ветра до 25 м/с угрожают Красноярскому краю, Туве, а также Новосибирской, Кемеровской и Томской областям. Повышается риск паводков.

Рекомендации метеорологов

Метеорологи настоятельно рекомендуют жителям следить за прогнозами погоды, соблюдать осторожность и быть готовыми к экстремальным условиям, так как погодные аномалии могут привести к серьёзным последствиям, таким как подтопления и повреждения инфраструктуры.

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