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Смело берите, там нет пальмы: в Роскачестве назвали лучшие марки шоколада

Роскачество определило лучшие марки шоколада, которые можно смело покупать
Смело берите, там нет пальмы: в Роскачестве назвали лучшие марки шоколада

Фото: открытые источники

Эксперты Роскачества изучили популярные в России марки шоколада и обнаружили те, в которых только какао и молоко, а пальмовое масло отсутствует, пишет PRIMPRESS.

Само по себе наличие пальмового масла нельзя считать криминалом, оно не несет того вреда здоровью человека, как принято думать.
Но если оно сочетается с молоком, то пользы от такого пищевого "дуэта" точно ждать не стоит. Выбирая молочный шоколад, важно убедиться, что он не содержит пальмового масла.

Внимательно посмотрите на состав на упаковке. Некоторые производители указывают компонент, некоторые - умалчивают о наличии "пальмы".

Лабораторные исследования шоколадных плиток показали, что лучшими можно считать марки Sobranie, "Аленка", "Конфил", "Победа вкуса", "Яшкино", Dove и еще несколько других. В составе этих шоколадок придирчивые эксперты не нашли заменителей масла какао, по вкусу и запаху продукты также в полной мере соответствуют ГОСТам и правилам качественного шоколада.

Если вы предпочитаете не молочный, а горький темный шоколад, то в Роскачестве советуют выбрать "Бабаевский" или "ВкусВилл".

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